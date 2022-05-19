Частные нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) в Китае уже увеличили закупки нефти из России, однако государственные трейдеры пока не были готовы заполнять свои квоты из-за риска введения вторичных санкций.
Буква Е в названии означает Extreme, X670E будет особенной моделью, которая будет обеспечивать поддержку PCIe 5. 0, а материнская плата X670 не отвечает данному требованию, она обеспечивает лишь поддержку видеокарт PCIe 4.
Пятое поколение кроссовера RX в Lexus называют «следующей главой» в его истории, а также обещают, что его ждет «полное обновление», направленное, в том числе, на то, чтобы предоставить водителю и пассажирам еще больше изысканности и комфорта.