Будьте в Плюсе

Bloomberg: Китай ведет переговоры с Россией о дополнительных поставках нефти

Китай стремится пополнить свои стратегические запасы нефти и ведет переговоры с Россией о дополнительных поставках, сообщает
 Bloomberg со ссылкой на источники.
Ведомости
Выгодную цену Китай может получить за счет того, что многие покупатели не хотят приобретать нефть у России после начала военной операции на Украине.
Lenta.ru
Частные нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) в Китае уже увеличили закупки нефти из России, однако государственные трейдеры пока не были готовы заполнять свои квоты из-за риска введения вторичных санкций.
Lenta.ru
На этом фоне западные страны активно обсуждают эмбарго на российскую нефть.
Агентство нефтегазовой информации

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