Будьте в Плюсе

Bloomberg: Китай ведет переговоры с Россией о дополнительных поставках нефти

Китай стремится пополнить свои стратегические запасы нефти и ведет переговоры с Россией о дополнительных поставках, сообщает
 Bloomberg со ссылкой на источники.
Ведомости
Выгодную цену Китай может получить за счет того, что многие покупатели не хотят приобретать нефть у России после начала военной операции на Украине.
Lenta.ru
Частные нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) в Китае уже увеличили закупки нефти из России, однако государственные трейдеры пока не были готовы заполнять свои квоты из-за риска введения вторичных санкций.
Lenta.ru
На этом фоне западные страны активно обсуждают эмбарго на российскую нефть.
Агентство нефтегазовой информации

Подробнее о событии

Bloomberg сообщил о планах Китая закупать нефть РФ для стратегических резервов
Интерфаксвчера в 07:45
Bloomberg сообщил о планах Китая покупать российскую нефть для резервов
РБК Инвестициивчера в 07:19
Bloomberg: КНР обсуждает с РФ покупку дополнительных объемов нефти
ТАССвчера в 06:32
Китай хочет купить подешевевшую российскую нефть для пополнения стратегических запасов
Finam.Ruвчера в 06:53
Bloomberg: КНР обсуждает с Россией покупку дополнительных объемов нефти для резерва
Lenta.ruвчера в 06:45
Блумберг: Китай обсуждает с Россией закупку дополнительных запасов нефти для стратегического резерва
ПРАЙМвчера в 06:38
Bloomberg: Китай обсуждает с Россией покупку нефти для стратегического резерва
РИА Новостивчера в 07:19

Интересное

Экономист Сыроваткин: после снятия валютных ограничений доллар может достичь 80 рублей

Возобновления импорта в прежнем объеме, которое могло бы подстегнуть спрос, тоже пока не происходит.
РИА Новости20:35

Сенатор Рэнд Пол заявил, что США придется занимать деньги у Китая на помощь Украине

Сенатор Рэнд Пол заявил, что США придется попросить деньги у Китая, чтобы передать Украине пакет помощи на рекордные 40 миллиардов долларов.
Lenta.ru23:30

Советник главы Офиса президента Украины Подоляк призвал забыть слово «русские» в Донбассе

Советник главы Офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк захотел искоренить понятие "русские" в Донбассе и Харьковской области.
РИА Новости20:06

РИА Новости опубликовало списки погибших и плененных военных ВСУ на южном направлении

Сотрудники российских силовых ведомств получили списки плененных, пропавших без вести или погибших военных Украины.
Известия22:25

Страны G7 обсудили создание картеля для контроля цен на российскую нефть

Западные страны могут создать картель покупателей российской нефти для контроля за повышением цен на топливо, заявила глава американского министерства финансов Джанет Йеллен по итогам встречи с коллегами из стран G7, передает The Wall Street Journal.
РБК22:34

Французский волонтер Боке обратился к Макрону из-за западной помощи неонацистам из «Азова»

Французское правительство во главе с президентом Эммануэлем Макроном должно объяснить, почему Париж поставляет оружие неонацистам из полка "Азов", заявил в эфире Sud Radio бывший военный Адриен Боке, ранее посетивший Украину с гуманитарной миссией.
РИА Новости23:29

Echos: Россия может получить рекордные $100 млрд за поставки газа в Европу

Россия получит рекордные доходы в $100 млрд за поставки газа в Европу на фоне резкого повышения цен.
Известия22:20

ТАСС: Россия применяет истребители Су-57 в спецоперации на Украине

Воздушно-космические силы (ВКС) России применяют истребители Су-57 в ходе специальной военной операции на территории Украины.
Газета.Ru20:14

Врач Давыдов: самой опасной травмой для человека является повреждение головы

По словам заместителя главного врача, чаще всего в летний период обращаются с травмами опорно-двигательного аппарата, головы, различными поверхностными травмами кожи, связанными с воздействием тупых или острых предметов либо с падением человека на ровной поверхности.
РИА Новости00:28

В Госдуму внесен законопроект о российском движении детей и молодежи

Группа депутатов и сенаторов внесла в Госдуму законопроект о российском движении детей и молодежи "Большая перемена".
Российская газетавчера в 04:00