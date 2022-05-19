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Bloomberg: Китай ведет переговоры с Россией о дополнительных поставках нефти

Китай стремится пополнить свои стратегические запасы нефти и ведет переговоры с Россией о дополнительных поставках, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Ведомости
Выгодную цену Китай может получить за счет того, что многие покупатели не хотят приобретать нефть у России после начала военной операции на Украине.
Lenta.ru
На этом фоне западные страны активно обсуждают эмбарго на российскую нефть.
Агентство нефтегазовой информации
Частные нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) в Китае уже увеличили закупки нефти из России, однако государственные трейдеры пока не были готовы заполнять свои квоты из-за риска введения вторичных санкций.
Lenta.ru

Подробнее о событии

Bloomberg сообщил о планах Китая закупать нефть РФ для стратегических резервов
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Блумберг: Китай обсуждает с Россией закупку дополнительных запасов нефти для стратегического резерва
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Китай хочет купить подешевевшую российскую нефть для пополнения стратегических запасов
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