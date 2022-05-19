ВедомостиBloomberg: Китай ведет переговоры с Россией о дополнительных поставках нефтиКитай стремится пополнить свои стратегические запасы нефти и ведет переговоры с Россией о дополнительных поставках, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.ВедомостиВыгодную цену Китай может получить за счет того, что многие покупатели не хотят приобретать нефть у России после начала военной операции на Украине.Lenta.ruНа этом фоне западные страны активно обсуждают эмбарго на российскую нефть.Агентство нефтегазовой информацииЧастные нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) в Китае уже увеличили закупки нефти из России, однако государственные трейдеры пока не были готовы заполнять свои квоты из-за риска введения вторичных санкций.Lenta.ruЧитать далееСвернутьREGNUMREGNUMНародные новостиИА "Реалист"Центральная Служба НовостейАкцентыФАНИзвестияКомсомольская правдаYakutsk.ruСусанинРБК ИнвестицииНТВПолитРоссияLife.ruПолитика СегодняNewInformКапитал страныИноСМИПрофильПодробнее о событииBloomberg сообщил о планах Китая закупать нефть РФ для стратегических резервовИнтерфакс07:45Блумберг: Китай обсуждает с Россией закупку дополнительных запасов нефти для стратегического резерваПРАЙМ06:38Bloomberg: Китай обсуждает с Россией покупку нефти для стратегического резерваРИА Новости07:19Китай хочет купить подешевевшую российскую нефть для пополнения стратегических запасовFinam.Ru06:53Bloomberg: КНР обсуждает с Россией покупку дополнительных объемов нефти для резерваLenta.ru06:45Bloomberg сообщил о планах Китая покупать российскую нефть для резервовРБК Инвестиции07:19Bloomberg: КНР обсуждает с РФ покупку дополнительных объемов нефтиТАСС06:32Показать ещёОценить316Поделиться