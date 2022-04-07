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Bloomberg: Китай закупил у России уголь и нефть в юанях

Возможность вести взаиморасчеты в национальной валюте Китая ранее предоставили российские нефтетрейдеры для поддержания бесперебойной работы экспортных каналов.
Коммерсантъ
По данным источников Bloomberg, первые партии нефти сорта ESPO (ВСПО), приобретенные за юани, будут поставлены независимым нефтепереработчикам в КНР в мае.
Интерфакс
Представитель китайского МИД также говорил о заинтересованности в торговле энергоносителями с Россией за юани или рубли.
Коммерсантъ
По данным Банка международных расчетов (BIS), доля доллара в международных расчетах составляет порядка 88%.
Интерфакс

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