КоммерсантъBloomberg: Китай закупил у России уголь и нефть в юаняхВозможность вести взаиморасчеты в национальной валюте Китая ранее предоставили российские нефтетрейдеры для поддержания бесперебойной работы экспортных каналов.КоммерсантъПо данным источников Bloomberg, первые партии нефти сорта ESPO (ВСПО), приобретенные за юани, будут поставлены независимым нефтепереработчикам в КНР в мае.ИнтерфаксПредставитель китайского МИД также говорил о заинтересованности в торговле энергоносителями с Россией за юани или рубли.КоммерсантъПо данным Банка международных расчетов (BIS), доля доллара в международных расчетах составляет порядка 88%.ИнтерфаксЧитать далееСвернутьГЛАС.RUГЛАС.RUРБК ИнвестицииОбщественная служба новостейПодробнее о событииКитайские компании начали закупать уголь и нефть в РФ за юаниИнтерфакс06:19Bloomberg: Китай получит российский уголь за юани уже в апрелеГЛАС.RU06:08Китай рассчитался юанями за купленные у РФ нефть и угольФАН06:11Bloomberg: Китай закупил у России уголь и нефть в юаняхКоммерсантъ06:18Первая поставка угля из России в КНР с оплатой в юанях ожидается в апрелеLenta.ru05:53Bloomberg: китайские переработчики ждут оплаченные в юанях российские уголь и нефтьПРАЙМ04:21Первая поставка сырья из России в КНР с оплатой в юанях пройдет в апрелеРБК Инвестиции04:03Показать ещёОценить94Поделиться