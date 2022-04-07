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Bloomberg: Китай закупил у России уголь и нефть за юани

Первые грузы угля и нефти из РФ, оплаченные в юанях, поступят в Китай в апреле и мае, сообщает
 агентство Bloomberg со ссылкой на китайскую консалтинговую фирму.
Коммерсантъ
По данным источников Bloomberg, первые партии нефти ESPO, приобретенные за юани, будут поставлены независимым нефтепереработчикам в Китае в мае.
ТВ Центр
Власти КНР приняли решение о расчетах в национальной валюте из-за западных санкций, которые мешают осуществлению международных денежных переводов после отключения нескольких банков РФ от системы SWIFT.
Экономика сегодня
В МИД КНР ранее допустили переход на рубли и юани в торговле энергоносителями с Россией.
Ведомости

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