КоммерсантъBloomberg: Китай закупил у России уголь и нефть за юаниПервые грузы угля и нефти из РФ, оплаченные в юанях, поступят в Китай в апреле и мае, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на китайскую консалтинговую фирму.КоммерсантъПо данным источников Bloomberg, первые партии нефти ESPO, приобретенные за юани, будут поставлены независимым нефтепереработчикам в Китае в мае.ТВ ЦентрВласти КНР приняли решение о расчетах в национальной валюте из-за западных санкций, которые мешают осуществлению международных денежных переводов после отключения нескольких банков РФ от системы SWIFT.Экономика сегодняВ МИД КНР ранее допустили переход на рубли и юани в торговле энергоносителями с Россией.ВедомостиЧитать далееСвернутьГЛАС.RUГЛАС.RUГазета.RuREGNUMРБК ИнвестицииНовый ДеньЦентральная Служба НовостейЭкономика сегодняОбщественная служба новостейRT на русскомЦарьград. Санкт-ПетербургКапитал страныPravda.RuПодробнее о событииBloomberg: китайские компании начали покупать уголь и нефть в России за юаниВедомости07:29Bloomberg: Китай купил у России нефть и уголь с оплатой в юаняхРИА Новости07:20Первая поставка сырья из России в КНР с оплатой в юанях пройдет в апрелеРБК Инвестиции04:03Bloomberg: Китай закупил у России уголь и нефть за юаниКоммерсантъ06:18Bloomberg сообщил о первой поставке угля из России в КНР с оплатой в юанях в апрелеLenta.ru05:53Bloomberg: китайские переработчики ждут оплаченные в юанях российские уголь и нефтьПРАЙМ04:21Китайские компании начали закупать уголь и нефть в РФ за юаниИнтерфакс06:19Показать ещёОценить898Поделиться