Российские власти не намерены разгонять митинги, которые проходят в Хабаровске в поддержку бывшего губернатора Сергея Фургала. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Bloomberg: Кремль не планирует разгонять митинги в Хабаровске

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