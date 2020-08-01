Политика

БИЗНЕС OnlineБИЗНЕС OnlineBloomberg: Кремль не планирует разгонять митинги в Хабаровске

Российские власти не намерены разгонять митинги, которые проходят в Хабаровске в поддержку бывшего губернатора Сергея Фургала. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
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