В свою очередь, глава Госдепартамента назвал НАТО "защитным альянсом" и заявил, что лояльные экс-президенту Украины Виктору Януковичу силы "открыли огонь по мирным протестующим в Киеве и убили более ста человек".
«Сотрудники ОМВД России по Аксайскому району Ростовской области во взаимодействии с коллегами из Московской области установили местонахождение 33-летнего осужденного, сбежавшего 4 ноября текущего года из психиатрической клинической больницы в городском округе Чехов Московской области», — приводит ее слова портал «МВД Медиа».
Морские биологи из Соединенных Штатов Америки, представляющие Исследовательский институт аквариума Монтерей-Бей (MBARI) в Калифорнии, использовали дистанционно управляемый подводный аппарат, чтобы зафиксировать гигантскую медузу, обитающую на километровой глубине.