Будьте в Плюсе

Bloomberg: Сергей Лавров и Энтони Блинкен поспорили из-за Украины на встрече в Швеции

Издание Bloomberg со ссылкой на неназванных очевидцев пишет, что на встрече в Швеции у главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена случился спор.
Комсомольская правда
Как пишет
 Bloomberg, обмен мнениями в острой форме начался на фоне поднятия темы "российского вторжения" на Украину, а также подготовки США и Европой санкций для возможного ответа Москве.
Life.ru
По словам источников, Лавров напомнил Блинкену, что события в Киеве в 2014 году были государственным переворотом.
РИА Новости
В свою очередь, глава Госдепартамента назвал НАТО "защитным альянсом" и заявил, что лояльные экс-президенту Украины Виктору Януковичу силы "открыли огонь по мирным протестующим в Киеве и убили более ста человек".
РИА Новости

Подробнее о событии

Bloomberg: Лавров и Блинкен поспорили в Стокгольме из-за Украины
Газета.Ru21:07
Bloomberg рассказал о напряженном споре Лаврова и Блинкена из-за Украины в Стокгольме
Коммерсантъ22:30
Bloomberg: Лавров и Блинкен поспорили в Стокгольме из-за Украины
РБК21:54
Bloomberg: Сергей Лавров и Энтони Блинкен поспорили во время встречи в Стокгольме
Lenta.ru21:26
Bloomberg: Лавров и Блинкен поспорили из-за Украины
ТАСС22:33
Bloomberg: Лавров и Блинкен поспорили во время встречи в Стокгольме
RT на русском20:47
Bloomberg: главы МИД России и Госдепа США Лавров и Блинкен поспорили на встрече в Швеции
РИА Новости20:21

Интересное

Сбежавшего из психбольницы в Чехове осужденного задержали под Ростовом

«Сотрудники ОМВД России по Аксайскому району Ростовской области во взаимодействии с коллегами из Московской области установили местонахождение 33-летнего осужденного, сбежавшего 4 ноября текущего года из психиатрической клинической больницы в городском округе Чехов Московской области», — приводит ее слова портал «МВД Медиа».
Известия11:38

Манфред Вебер: если Россия нападет на Украину, то газопроводу «Северный поток-2» конец

Глава фракции «Европейской народной партии» (ЕНП) в Европарламенте Манфред Вебер пригрозил положить конец «Северному потоку-2» в случае вооруженного конфликта между Россией и Украиной.
Lenta.ru05:38

Американские морские биологи показали гигантскую глубоководную медузу

Морские биологи из Соединенных Штатов Америки, представляющие Исследовательский институт аквариума Монтерей-Бей (MBARI) в Калифорнии, использовали дистанционно управляемый подводный аппарат, чтобы зафиксировать гигантскую медузу, обитающую на километровой глубине.
Planet Today3 декабря в 08:01