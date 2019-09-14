Экономика
ТАССBloomberg: МВФ предоставит Киеву кредит в размере $5 млрд на три года
Международный валютный фонд (МВФ) практически согласовал с Украиной программу предоставления кредитной помощи на сумму около $5 млрд сроком на три года. Об этом сообщило в субботу агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 11:52, Вашингтон
Политика
Немецкие СМИ рассказали о «проклятом» советском наследии
По всей территории страны можно найти следы пребывания советских войск, которые «прокляты», так как от них никак не удаётся избавиться.
Газета Кемерова 13 сентября в 01:40
Политика
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Бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден сообщил, что еще в 2013 году попросил убежище во Франции, и хотел бы, чтобы нынешний французский лидер Эмманнуэль Макрон его предоставил.
РИА Новости вчера в 16:35
Энергетика
Нефть может подорожать до $100 после атаки на НПЗ в Саудовской Аравии
Цена на нефть может вырасти до $100 за баррель после атаки на два нефтеперерабатывающих завода в Саудовской Аравии.
Газета.Ru 11:35
Происшествия
Экс-хоккеист КХЛ обвиняется в мошенничестве на $800 тысяч
Полиция задержала российского хоккеиста Игоря Мусатова. Он обвиняется в мошенничестве с криптовалютой на общую сумму 800 тысяч долларов.
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Авто
Mercedes-AMG GT 63 S получил 880-сильный двигатель
Если вы не заинтересованы в 880-сильных седанах, Posaidon предлагает аналогичный комплект для AMG GT Coupe.
32CARS.ru 04:46
Политика
Авен рассказал, почему Путин рассердился на Березовского
На встрече присутствовал в том числе и Борис Березовский, которого Авен также попросил о помощи в организации, "потому что они интересовались инвестициями, у меня контактов в бизнесе не было в то время".
Вести.Ru 09:09
Политика
Глава «Ростеха» не исключил переименования самолета Superjet 100
Генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов заявил, что самолет Superjet 100 может быть подвергнут ребрендингу в связи с некоторыми проблемами, в частности после катастрофы в Шереметьево.
Коммерсантъ 02:22
Баскетбол
Сборная Испании выиграла чемпионат мира по баскетболу
Встреча завершилась победой испанских спортсменов со счетом 97:75. Сборная Испании стала победителем чемпионата мира второй раз в истории.
РБК 10:06
Армия и оружие
National Interest оценил мощь российской торпеды «Шквал»
Эксперты американского издания National Interest заявили, что уникальные скоростные показатели российской подводной торпеды "Шквал" могут перевернуть с ног на голову образ боевых действий в море.
РЕН ТВ вчера в 09:41
Шоу-бизнес
Представителю Заворотнюк запретили комментировать состояние актрисы
Представитель актрисы Анастасии Заворотнюк Стас Христов заявил, что больше не может комментировать сообщения о состоянии ее здоровья.
РИА Новости 09:10
Общество
Москвичей и петербуржцев предупредили о «барической пиле»
Жителей Москвы, столичного региона и Санкт-Петербурга предупредили о резких колебаниях атмосферного давления.
Lenta.ru 06:45
Происшествия
Двух пассажирок рейса Симферополь-Москва задержали за пьянку на борту
Как отмечается, задержанные распивали алкогольные напитки в самолете рейса Симферополь-Москва.
Газета.Ru 09:55
Здоровье
Кардиолог посоветовал отказаться от употребления помидоров
Содержащийся в помидорах белок лектин делает эти овощи опасными для организма человека, передает "Вечерняя Москва" со ссылкой на кардиолога Стивена Гандрига.
Medical Note вчера в 06:07
Политика
В проект бюджета Украины заложили почти $10 млрд на оборону
Правительство Украины заложило в бюджет 245,8 млрд гривен (более $9,9 млрд) для обеспечения обороны и безопасности страны, заявила министр финансов Украины Оксана Маркарова.
Коммерсантъ 10:47
Общество
В Италии пообещали 700 евро в месяц за переезд в южную провинцию
Размер предлагаемого пособия переезжающим гражданам составляет 700 евро, выплачиваться они будут ежемесячно в течение трёх лет.
Discover24 13 сентября в 06:41
Кино
HBO посвятит второй приквел «Игры престолов» дому Таргариенов
Канал HBO определился со вторым спин-оффом сериала "Игра престолов" – его посвятят династии Таргариенов, а съемки пилота начнутся в ближайшее время, пишет портал Deadline.
Москва 24 13 сентября в 06:08
Здоровье
Нейрохирург объяснил невозможность сделать операцию Заворотнюк
РИА Новости вчера в 19:41
Политика
Джонсон сравнил «вырывающуюся» из Евросоюза Британию с Халком
Премьер министр Великобритании Борис Джонсон пообещал, что, подобно "Невероятному Халку", его страна вырвется из оков Евросоюза, сообщает издание Mail on Sunday.
РИА Новости 09:41
Политика
В МИД ДНР осудили заявления Киева о статусе Донбасса
Глава МИД самопровозглашённой Донецкой народной республики Наталья Никонорова прокомментировала заявления украинского министра иностранных дел Вадима Пристайко об особом статусе Донбасса.
RT на русском 04:30
Политика
Захарова оценила слова посла США в Сербии о бомбардировках Югославии
RT на русском 11:27
Шоу-бизнес
Мать и муж Заворотнюк прибыли в больницу
Создатель и продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин 14 сентября написал, что молится за здоровье Заворотнюк.
Мойка78 вчера в 18:35
Шоу-бизнес
Собчак станцевала на свадьбе в корсете и чулках
Известная российская телеведущая Ксения Собчак на праздновании свадьбы с режиссером Константином Богомоловым исполнила танец в корсете и чулках.
ФАН вчера в 03:18
Политика
В Крыму призвали Зеленского узаконить нынешние границы Украины
Глава крымского парламента Владимир Константинов предложил Украине забыть про Крым и Донбасс и узаконить нынешние реальные границы украинского государства.
News.ru вчера в 03:52
Происшествия
Шумахер завершил курс лечения в Париже и покинул Францию
Семикратный чемпион мира в "Формуле-1" Михаэль Шумахер, который на нынешней неделе прошел курс лечения в одной из парижских клиник, покинул Францию.
Российская газета 10:45