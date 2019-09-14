Экономика

ТАССТАССBloomberg: МВФ предоставит Киеву кредит в размере $5 млрд на три года

Международный валютный фонд (МВФ) практически согласовал с Украиной программу предоставления кредитной помощи на сумму около $5 млрд сроком на три года. Об этом сообщило в субботу агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
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