Экономика

ТАССТАССBloomberg: МВФ предоставит Киеву кредит в размере $5 млрд на три года

Международный валютный фонд (МВФ) практически согласовал с Украиной программу предоставления кредитной помощи на сумму около $5 млрд сроком на три года. Об этом сообщило в субботу агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
Читать в источнике
Комментировать2

Подробнее о событии

Bloomberg: МВФ предоставит Киеву кредит в размере $5 млрд на три года

ТАСС08:36

Bloomberg сообщил о возможном кредите МВФ для Украины на $5 млрд

РБК09:24

Bloomberg: МВФ предоставит Украине кредит на $5 млрд

РЕН ТВ08:43

Bloomberg рассказал о возможном кредите МВФ для Украины

РИА Новости11:01

СМИ: Украина получит новый кредит $5 млрд от МВФ

Коммерсантъ12:03

МВФ предоставит Украине новый кредит на $5 млрд

Росбалт14:18

МВФ даст Украине новый кредит

News.ru09:02
Показать все источники
Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 17:34, Вашингтон
Происшествия

Из родового имения Уинстона Черчилля украли золотой унитаз

Интерфакс 08:45
Политика

Зеленский рассказал о новых идеях по возвращению Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал про новые идеи о "возвращении" Крыма.
РИА Новости вчера в 03:23
Шоу-бизнес

Андрей Разин: «Анастасии Заворотнюк осталось жить несколько дней»

На днях продюсер группы "Ласковый май" связался с клиникой, в которой лежит Заворотнюк.
Актуальные Новости 08:13
Футбол

Освистанный болельщиками Неймар принес победу «ПСЖ» ударом через себя

Российская газета 13:59
Шоу-бизнес

Собчак станцевала перед гостями на свадьбе в корсете и чулках

Российская журналистка и телеведущая Ксения Собчак на праздновании свадьбы с Константином Богомоловым предстала перед публикой в корсете, видеозапись опубликовала в своем инстаграме Елена Мозговая (Матильда Шнурова).
РИА Новости вчера в 20:53
Общество

Историк сообщил о подходах к установлению истории рода по фамилии

Председатель Уральского отделения Археографической комиссии РАН, доктор исторических наук Алексей Мосин объяснил, как по фамилии узнать историю своего рода.
РБК 03:40
Экономика

Стоимость ОСАГО для безаварийных водителей снизится в несколько раз

Стоимость полиса ОСАГО после перехода на новую систему расчета тарифов может снизиться в несколько раз.
Известия вчера в 04:01
Энергетика

«Газпром» снизил поставки по Opal

Ранее Суд ЕС по иску Польши отменил решение Еврокомиссии, по которому "Газпром" мог полностью использовать мощности газопровода Opal, принимающего газ "Северного потока".
Газета.Ru 03:15
Политика

Киев отказался от полной амнистии участников конфликта в Донбассе

Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что Киев не собираются реализовывать пункт Минских соглашений, касающийся предоставления полной амнистии участникам конфликта в Донбассе.
Газета.Ru 16:38
Гаджеты

В России резко упали цены на старые модели iPhone

Цены на старые модели iPhone в России резко упали, что произошло после презентации новых моделей iPhone 11.
Экономика сегодня 11 сентября в 14:05
Здоровье

Нейрохирург объяснил, почему нельзя оперировать Заворотнюк

РИА Новости 08:17
Энергетика

Добыча нефти в Саудовской Аравии рухнула вдвое после атаки дронов

Атака беспилотников на объекты национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco привела к сокращению добычи нефти в стране вдвое, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.
Газета.Ru 15:25
Происшествия

Четыре человека насмерть отравились картофельным газом под Челябинском

РБК 15:15
Происшествия

В Крыму три человека пострадали от нападения волков

Российская газета 11:34
Космос

Российский астроном открыл первую в мире межзвездную комету

Небесному телу присвоено обозначение C/2019 Q4 (Borisov) в честь открывшего его астронома.
Дилетант 12 сентября в 10:36
Здоровье

Главный онколог назвал доказанные факторы развития рака

На развитие рака влияют несколько факторов, опасность которых можно минимизировать.
Российская газета 09:00
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк сделает заявление о своём состоянии здоровья

Концертный директор Анастасии Заворотнюк Стас Христов сделал заявление журналистам, что в ближайшее время его подопечная актриса выступит с официальным интервью по поводу своего состояния здоровья.
Регион online вчера в 09:00
Религия

В РПЦ назвали зарплаты священников

Кроме зарплаты, священник может получать пожертвования за совершение так называемых треб.
Российская газета 16:17
Киберспорт

CrystalMay и SL4M прокомментируют BLAST Pro Series Moscow

Комментировать матчи будут Дмитрий CrystalMay Корчевинин, Тауфик Tafa Хидри и Игорь SL4M Сопов.
CyberSport.ru 12 сентября в 07:22
Здоровье

В России увеличилась цена на жизненно важные лекарства

Как сообщает пресс-служба Росздравнадзора, цены на лекарства, входящие в список жизненно важных лекарственных препаратов, за 8 месяцев, на конец августа текущего года, увеличились на 3,8%.
Balakovo24.ru вчера в 08:17
Наука

«ВКонтакте» откроет в МФТИ лабораторию искусственного интеллекта

Социальная сеть «ВКонтакте» (VK) впервые открывает собственную научную лабораторию в Московском физико-техническом институте (МФТИ), посвященную теме искусственного интеллекта и машинного обучения.
Известия вчера в 07:11
Шоу-бизнес

Садальский опубликовал переписку с Заворотнюк

РЕН ТВ 15:22
Происшествия

Число пострадавших в аварии с автобусом под Ярославлем возросло до 28

Всего 28 человек, по уточненным данным Управления МВД РФ по Ярославской области, пострадали при столкновении в субботу рейсового автобуса с грузовым автомобилем в Гаврилов-Ямском районе, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.
ТАСС 07:48
Космос

Первому эмиратскому космонавту подарили верблюда в Казахстане

12 сентября 2019 года Хаззаа аль-Мансури, которому предстоит стать первым космонавтом из ОАЭ на Международной космической станции, и дублирующий космонавт Султан аль-Неяди подняли флаг ОАЭ во время торжественной церемонии в городе Байконур в Казахстане.
Русские Эмираты вчера в 02:35
Гаджеты

В Россию придет крупный производитель смартфонов из Китая

Свободная Пресса 12 сентября в 01:52
Общество

Росстандарт обнаружил недолив топлива на каждой пятой АЗС в России

В России 19% автозаправочных станций недоливают топливо потребителю, а 9% АЗС продают некачественный бензин и дизель, сообщают «Известия» со ссылкой на проверку Росстандарта.
Мой Брянск вчера в 00:20
Футбол

«Спартак» проиграл «Уралу» в матче чемпионата России по футболу

Московский "Спартак" проиграл екатеринбургскому "Уралу" со счетом 1:2 в домашнем матче девятого тура чемпионата России по футболу.
ТАСС 11:24
Футбол

«Интер» победил «Удинезе» и возглавил таблицу серии А

Миланский «Интер» дома одержал победу над «Удинезе» в матче 3-го тура чемпионата Италии.
Sportbox.RU 16:59
Авто

В Японии показали прозрачную Honda S2000

На выставке, посвященной двадцатилетию модели Honda S2000, удалось запечатлеть на камеру самую необычную версию автомобиля, обладающую полностью прозрачным кузовом.
Discover24 03:56
Кино

Назван самый убыточный фильм в истории Голливуда

Научно-фантастический фильм Диснея «Джон Картер» назван самым убыточным за всю историю голливудского кино.
Национальная служба новостей 12 сентября в 13:47
Как работают Яндекс.Новости?
Главное