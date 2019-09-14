Экономика
ТАССBloomberg: МВФ предоставит Киеву кредит в размере $5 млрд на три года
Международный валютный фонд (МВФ) практически согласовал с Украиной программу предоставления кредитной помощи на сумму около $5 млрд сроком на три года. Об этом сообщило в субботу агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 17:34, Вашингтон
Политика
Зеленский рассказал о новых идеях по возвращению Крыма
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал про новые идеи о "возвращении" Крыма.
РИА Новости вчера в 03:23
Шоу-бизнес
Андрей Разин: «Анастасии Заворотнюк осталось жить несколько дней»
На днях продюсер группы "Ласковый май" связался с клиникой, в которой лежит Заворотнюк.
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Освистанный болельщиками Неймар принес победу «ПСЖ» ударом через себя
Российская газета 13:59
Шоу-бизнес
Собчак станцевала перед гостями на свадьбе в корсете и чулках
Российская журналистка и телеведущая Ксения Собчак на праздновании свадьбы с Константином Богомоловым предстала перед публикой в корсете, видеозапись опубликовала в своем инстаграме Елена Мозговая (Матильда Шнурова).
РИА Новости вчера в 20:53
Общество
Историк сообщил о подходах к установлению истории рода по фамилии
Председатель Уральского отделения Археографической комиссии РАН, доктор исторических наук Алексей Мосин объяснил, как по фамилии узнать историю своего рода.
РБК 03:40
Экономика
Стоимость ОСАГО для безаварийных водителей снизится в несколько раз
Стоимость полиса ОСАГО после перехода на новую систему расчета тарифов может снизиться в несколько раз.
Известия вчера в 04:01
Энергетика
«Газпром» снизил поставки по Opal
Ранее Суд ЕС по иску Польши отменил решение Еврокомиссии, по которому "Газпром" мог полностью использовать мощности газопровода Opal, принимающего газ "Северного потока".
Газета.Ru 03:15
Политика
Киев отказался от полной амнистии участников конфликта в Донбассе
Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что Киев не собираются реализовывать пункт Минских соглашений, касающийся предоставления полной амнистии участникам конфликта в Донбассе.
Газета.Ru 16:38
Гаджеты
В России резко упали цены на старые модели iPhone
Цены на старые модели iPhone в России резко упали, что произошло после презентации новых моделей iPhone 11.
Экономика сегодня 11 сентября в 14:05
Здоровье
Нейрохирург объяснил, почему нельзя оперировать Заворотнюк
РИА Новости 08:17
Энергетика
Добыча нефти в Саудовской Аравии рухнула вдвое после атаки дронов
Атака беспилотников на объекты национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco привела к сокращению добычи нефти в стране вдвое, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.
Газета.Ru 15:25
Происшествия
В Крыму три человека пострадали от нападения волков
Российская газета 11:34
Космос
Российский астроном открыл первую в мире межзвездную комету
Небесному телу присвоено обозначение C/2019 Q4 (Borisov) в честь открывшего его астронома.
Дилетант 12 сентября в 10:36
Здоровье
Главный онколог назвал доказанные факторы развития рака
На развитие рака влияют несколько факторов, опасность которых можно минимизировать.
Российская газета 09:00
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк сделает заявление о своём состоянии здоровья
Концертный директор Анастасии Заворотнюк Стас Христов сделал заявление журналистам, что в ближайшее время его подопечная актриса выступит с официальным интервью по поводу своего состояния здоровья.
Регион online вчера в 09:00
Религия
В РПЦ назвали зарплаты священников
Кроме зарплаты, священник может получать пожертвования за совершение так называемых треб.
Российская газета 16:17
Киберспорт
CrystalMay и SL4M прокомментируют BLAST Pro Series Moscow
Комментировать матчи будут Дмитрий CrystalMay Корчевинин, Тауфик Tafa Хидри и Игорь SL4M Сопов.
CyberSport.ru 12 сентября в 07:22
Здоровье
В России увеличилась цена на жизненно важные лекарства
Как сообщает пресс-служба Росздравнадзора, цены на лекарства, входящие в список жизненно важных лекарственных препаратов, за 8 месяцев, на конец августа текущего года, увеличились на 3,8%.
Balakovo24.ru вчера в 08:17
Наука
«ВКонтакте» откроет в МФТИ лабораторию искусственного интеллекта
Социальная сеть «ВКонтакте» (VK) впервые открывает собственную научную лабораторию в Московском физико-техническом институте (МФТИ), посвященную теме искусственного интеллекта и машинного обучения.
Известия вчера в 07:11
Происшествия
Число пострадавших в аварии с автобусом под Ярославлем возросло до 28
Всего 28 человек, по уточненным данным Управления МВД РФ по Ярославской области, пострадали при столкновении в субботу рейсового автобуса с грузовым автомобилем в Гаврилов-Ямском районе, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.
ТАСС 07:48
Космос
Первому эмиратскому космонавту подарили верблюда в Казахстане
12 сентября 2019 года Хаззаа аль-Мансури, которому предстоит стать первым космонавтом из ОАЭ на Международной космической станции, и дублирующий космонавт Султан аль-Неяди подняли флаг ОАЭ во время торжественной церемонии в городе Байконур в Казахстане.
Русские Эмираты вчера в 02:35
Гаджеты
В Россию придет крупный производитель смартфонов из Китая
Свободная Пресса 12 сентября в 01:52
Общество
Росстандарт обнаружил недолив топлива на каждой пятой АЗС в России
В России 19% автозаправочных станций недоливают топливо потребителю, а 9% АЗС продают некачественный бензин и дизель, сообщают «Известия» со ссылкой на проверку Росстандарта.
Мой Брянск вчера в 00:20
Футбол
«Спартак» проиграл «Уралу» в матче чемпионата России по футболу
Московский "Спартак" проиграл екатеринбургскому "Уралу" со счетом 1:2 в домашнем матче девятого тура чемпионата России по футболу.
ТАСС 11:24
Футбол
«Интер» победил «Удинезе» и возглавил таблицу серии А
Миланский «Интер» дома одержал победу над «Удинезе» в матче 3-го тура чемпионата Италии.
Sportbox.RU 16:59
Авто
В Японии показали прозрачную Honda S2000
На выставке, посвященной двадцатилетию модели Honda S2000, удалось запечатлеть на камеру самую необычную версию автомобиля, обладающую полностью прозрачным кузовом.
Discover24 03:56
Кино
Назван самый убыточный фильм в истории Голливуда
Научно-фантастический фильм Диснея «Джон Картер» назван самым убыточным за всю историю голливудского кино.
Национальная служба новостей 12 сентября в 13:47