Экономика
ТАССBloomberg: МВФ предоставит Киеву кредит в размере $5 млрд на три года
Международный валютный фонд (МВФ) практически согласовал с Украиной программу предоставления кредитной помощи на сумму около $5 млрд сроком на три года. Об этом сообщило в субботу агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
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Здоровье
Врачи Подмосковья рассказали о вреде сосудосуживающих капель
Сосудосуживающие капли часто используют люди с искривленной перегородкой носа в попытке справиться с отечностью и наладить носовое дыхание.
REGNUM 13 сентября в 08:51
Гаджеты
«Умные» очки Huawei EyeWear поступили в продажу
"Умные" очки EyeWear совместно разработанные компаниями Huawei и Gentle Monster, наконец поступили в продажу.
Дни24 вчера в 19:00
Религия
Патриарх Кирилл оценил воссоединение русского экзархата с РПЦ
Реализация просьбы главы русского экзархата о воссоединении с РПЦ закрыла тему разделения церкви за рубежом, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
News.ru 05:34
Общество
Плавучая АЭС «Академик Ломоносов» пришвартовалась на Чукотке
Плавучий атомный энергоблок (ПЭБ) "Академик Ломоносов" пришвартовался в месте своего постоянного базирования на Чукотке, сообщает АО "Концерн Росэнергоатом".
Интерфакс вчера в 02:54
Футбол
Главный тренер «Спартака» Кононов не подавал в отставку
Олег Кононов не подавал в отставку с поста главного тренера столичного футбольного клуба "Спартак".
ТАСС 07:14
Политика
РФ сможет поставлять газ в ЕС через Украину в 2020 году без контракта с Киевом
Россия сможет поставлять газ в ЕС через Украину в 2020 году без заключения контракта с Киевом.
Газета.Ru 07:02
Происшествия
Приговоренный к расстрелу россиянин зарезал росгвардейца
Предполагаемым убийцей 23-летнего сотрудника Росгвардии в Южно-Сахалинске (Сахалинская область) оказался 51-летний уроженец Сызрани, которого в 1995 году приговорили к смертной казни.
Lenta.ru 04:37
Политика
Посла России в Праге вызвали в МИД Чехии из-за слов Мединского
МИД Чехии выразил свой решительный протест российскому послу в Праге Александру Змеевскому.
Народные новости 13 сентября в 19:07
Общество
Москвичей и петербуржцев предупредили о «барической пиле»
Жителей Москвы, столичного региона и Санкт-Петербурга предупредили о резких колебаниях атмосферного давления.
Lenta.ru 06:45
Происшествия
Пассажирский Як-42 сел в Красноярске из-за отказа двигателя
Пассажирский самолет Як-42 приземлился в аэропорту Красноярска из-за технической неисправности.
РБК 02:24
Шоу-бизнес
Мать и муж Заворотнюк прибыли в больницу
Создатель и продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин 14 сентября написал, что молится за здоровье Заворотнюк.
Мойка78 вчера в 18:35
Происшествия
В результате нападения медведя в Армении погиб польский турист
При восхождении на гору Арагац в Армении турист из Польши подвергся нападению медведя, в результате чего погиб.
Ридус вчера в 13:36
Здоровье
Врач назвал главные симптомы рака мозга
Нейрохирург Алексей Кащеев рассказал о главных симптомах рака мозга, которые часто игнорируют.
Известия 03:07
Политика
Франция осудила атаки на нефтяные объекты в Саудовской Аравии
В государственной нефтяной компании королевства обещают восстановить добычу в течение ближайших двух дней.
Эхо Москвы 07:30
Гаджеты
Sony представила 8К-телевизоры за шесть млн рублей
iReactor 13 сентября в 18:43
Политика
Ушаков назвал три условия для саммита «нормандской четверки»
"Текст нужно еще подготовить, который лидеры могли бы по итогам саммита принять", - также сказал помощник российского президента.
Российская газета 13 сентября в 10:15
Шоу-бизнес
Разин: «Насте Заворотнюк осталось несколько дней»
Доктора говорят, что ввели ее в искусственную кому, к сожалению, ей осталось жить несколько дней.
ПензаСМИ 03:11
Армия и оружие
Минобороны Турции заявило об окончании второго этапа поставок С-400
Министерство обороны Турции заявило об окончании второго этапа поставок российских зенитных ракетных систем С-400.
RT на русском 06:33
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев перестал скрывать лицо сына Платона от Жанны Фриске
Телеведущий Дмитрий Шепелев перестал скрывать лицо своего сына от Жанны Фриске.
Дни24 13 сентября в 12:50
Политика
Пушков оценил позицию Киева по амнистии в Донбассе
Позицию Киева Пушков оценил в Twitter. Отметим, что Киев отказался предоставлять амнистию и наделять Донбасс особым статусом.
Мойка78 вчера в 23:57
Происшествия
Полиция применила против демонстрантов в Гонконге слезоточивый газ
Полиция Гонконга применила для разгона демонстрантов в центре города слезоточивый газ, водометы и резиновые пули, сообщает AFP.
Коммерсантъ 07:37
Шоу-бизнес
Собчак станцевала на свадьбе в корсете и чулках
Известная российская телеведущая Ксения Собчак на праздновании свадьбы с режиссером Константином Богомоловым исполнила танец в корсете и чулках.
ФАН вчера в 03:18
Политика
В партии «Слуга народа» предложили упразднить должность Кличко
Должность главы Киевской городской госадминистрации (КГГА) может быть упразднена в новой редакции закона "О столице", сообщил замглавы парламентской фракции "Слуга народа" Александр Корниенко.
РИА Новости 06:04
Политика
Сноуден хочет получить убежище во Франции
Бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден сообщил, что еще в 2013 году попросил убежище во Франции, и хотел бы, чтобы нынешний французский лидер Эмманнуэль Макрон его предоставил.
РИА Новости вчера в 16:35
Экономика
Ситуация в Ормузском проливе угрожает рынку алюминия
Напряженность в Ормузском проливе, ключевого района транспортировки сырой нефти и других морских перевозок, может оказать влияние на рынок алюминия и химических веществ, сообщает японская газете Nikkei.
Коммерсантъ 00:47
Политика
В бундестаге заявили, что Запад хочет вытеснить Россию с рынка газа
Глава германо-российской группы в немецком бундестаге, депутат от партии «Альтернатива для Германии» Робби Шлунд заявил, что решение суда Евросоюза по газопроводу OPAL носит политический характер и принято с целью частично вытеснить Россию с рынка природного газа.
RT на русском 03:10
Единоборства
Гэтжи нокаутировал Серроне и вызвал на бой Хабиба
В главном бое турнира UFC в Ванкувере американец Джастин Гэтжи одержал досрочную победу над своим соотечественником Дональдом Серроне.
Нева Спорт 01:12
Политика
Песков предостерег иркутскую чиновницу от возвращения на работу
РБК 13 сентября в 09:36
Шоу-бизнес
Врачи узнали о раке у Заворотнюк всего полгода назад
Врачам удалось диагностировать раз мозга у известной российской актрисы Анастасии Заворотнюк всего полгода тому назад.
Дни24 02:44