Международный валютный фонд (МВФ) практически согласовал с Украиной программу предоставления кредитной помощи на сумму около $5 млрд сроком на три года. Об этом сообщило в субботу агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Bloomberg: МВФ предоставит Киеву кредит в размере $5 млрд на три года

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