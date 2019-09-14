Экономика
ТАССBloomberg: МВФ предоставит Киеву кредит в размере $5 млрд на три года
Международный валютный фонд (МВФ) практически согласовал с Украиной программу предоставления кредитной помощи на сумму около $5 млрд сроком на три года. Об этом сообщило в субботу агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 13:23, Вашингтон
Транспорт
Аэрофлот ограничит бесплатный доступ в бизнес-залы 18 городов
РИА Новости вчера в 12:17
Футбол
«Спартак» дома проиграл «Уралу» в матче РПЛ
РИА Новости 11:28
Политика
Премьер Гончарук считает успешную Украину лучшим ответом России
По словам премьер-министра, взгляды России и Украины со времен Майдана не изменились.
Коммерсантъ 10:56
Политика
Глава МИД Украины призвал Раду изменить закон о статусе Донбасса
Верховная рада Украины должна изменить существующий закон об особом статусе Донбасса, который теряет силу 31 декабря, или принять новый, заявил глава министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко в субботу на 16-й ежегодной встрече Ялтинской европейской стратегии (YES) в Киеве.
РИА Новости 11:43
Наука
Ученые MIT случайно создали самый черный на сегодня материал в мире
Самый черный на сегодня материал поглощает 99,96% света, сообщает новостное издание Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 11:40
Авто
Новый Mercedes-Maybach GLS вскоре может появиться в России
Mercedes-Maybach пополнит свою модельную линейку внедорожников новой версией GLS.
CarsWeek.ru 12 сентября в 06:48
Шоу-бизнес
Анастасии Заворотнюк поставили диагноз Жанны Фриске
Актрисе Анастасии Заворотнюк поставили диагноз Жанны Фриске, которая скончалась от болезни в 2015 году.
Время Пресс вчера в 06:13
Кино
Приквел «Игры престолов» расскажет об истории Таргариенов
Американский телеканал HBO почти закончил процесс заключения договора о выпуске пилотного сезона приквела «Игры престолов».
Политическая Экспертиза вчера в 15:56
Культура
Ксения Собчак станет новой ведущей программы «Пусть говорят»
Эпатажная экс-звезда телеканала «ТНТ», общественный деятель и светская дама Ксения Собчак станет новой ведущей известнейшей телепередачи «Пусть говорят».
Дни24 вчера в 08:16
Экономика
«Траст» продал землю под парк развлечений Universal девелоперу из Баку
Государственный банк «Траст», на баланс которого были переведены непрофильные активы санируемых банков, продал торгово-складской комплекс с авторынком на Варшавском шоссе, 170, сообщили РБК в пресс-службе банка.
РБК 12:56
Энергетика
Добыча нефти в Саудовской Аравии упала вдвое после атаки дронов
Атака дронов на объекты национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco привела к сокращению уровня добычи нефти в королевстве почти вдвое.
РБК 11:59
Армия и оружие
Под Нижним Новгородом начались учения военных России и Беларуси
Российская газета вчера в 09:07
Космос
Первому эмиратскому космонавту подарили верблюда в Казахстане
12 сентября 2019 года Хаззаа аль-Мансури, которому предстоит стать первым космонавтом из ОАЭ на Международной космической станции, и дублирующий космонавт Султан аль-Неяди подняли флаг ОАЭ во время торжественной церемонии в городе Байконур в Казахстане.
Русские Эмираты вчера в 02:35
Общество
Эдвард Сноуден рассказал о тайной женитьбе в России
Коммерсантъ вчера в 20:04
Футбол
ЦСКА прилетел в Саранск, где сыграет с «Тамбовом»
Футболисты московского ЦСКА прилетели в Саранск, где в воскресенье сыграют с «Тамбовом» в матче 9-го тура чемпионата России.
Матч ТВ 10:40
Шоу-бизнес
В Сети появилось фото с венчания Собчак и Богомолова
В Сети появилось первое фото с венчания Собчак и Богомолова. Его опубликовала в своем «Инстаграме» подруга пары Светлана Бондарчук.
MOS.news вчера в 08:22
Кино
Режиссеры «Мстителей» хотят перезапустить Людей Икс
Режиссеры Энтони и Джо Руссо, известные как авторы самого кассового фильма современности «Мстители: Финал», хотят перезапустить Людей Икс.
Культуромания вчера в 08:19
Политика
Из украинских учебников хотят убрать упоминание о дружбе с Россией
Из украинских учебников и школьной программы может исчезнуть упоминание о дружбе с Россией.
Вести.Ru 09:29
Общество
Чемезов впервые прокомментировал расследование ФБК о его недвижимости
Генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов в интервью РБК впервые прокомментировал расследование Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального о его недвижимости.
Ведомости 05:06
Происшествия
Взят под стражу экс-министр Конго, отвечавший за борьбу с Эболой
Расследование дела о возможном присвоении средств, выделенных на борьбу с опасным вирусным заболеванием Эбола, стало причиной задержания бывшего министра здравоохранения Демократической Республики Конго Оли Илунга Калена, 14 сентября сообщает французское издание Actualite.
Красная весна 11:17
Спорт
Пловчиху в США лишили победы из-за слишком открытого купальника
На чемпионате по плаванию на Аляске судьи лишили победы британку Брекинн Уиллис из-за слишком открытого купальника.
Известия вчера в 05:33
Общество
Последние данные о состоянии Заворотнюк: речь идет о нескольких днях
Как удалось выяснить «МК», около полугода назад в одной из столичных клиник у Анастасии диагностировали подозрение на глиому — самая распространённую опухоль головного мозга.
Московский Комсомолец 11:48
Шоу-бизнес
Собчак станцевала на свадьбе в корсете и чулках
Известная российская телеведущая Ксения Собчак на праздновании свадьбы с режиссером Константином Богомоловым исполнила танец в корсете и чулках.
ФАН 03:18
Общество
Историк сообщил о подходах к установлению истории рода по фамилии
Председатель Уральского отделения Археографической комиссии РАН, доктор исторических наук Алексей Мосин объяснил, как по фамилии узнать историю своего рода.
РБК 03:40
Транспорт
В столице проходит грандиозный парад коммунальной техники
В Москве начался парад коммунальной техники - по перекрытому Садовому кольцу в общей сложности проедут около 700 уборочных, ремонтных, пожарных и других машин.
Российская газета 06:07
Технологии
Оборудование для блокировки Telegram протестируют в Тюмени
Как пишет Reuters со ссылкой на свои источники, в наладке и установке оборудования участвуют специалисты Роскомнадзора и мобильные операторы.
Astera вчера в 14:14
Происшествия
Из особняка Черчилля украли золотой унитаз
Полиция разыскивает золотой унитаз, похищенный из Бленхеймского дворца, где родился Уинстон Черчилль, сообщило региональное полицейское управление.
РИА Новости 08:47
Политика
В Министерстве внутренней безопасности США появилась свастика
Внутри министерства внутренней безопасности США неизвестные нарисовали свастику, хотя в министерстве нет и не может быть места символам ненависти, сообщил главный помощник замминистра Брайан Мерфи.
Вести.Ru 11:22
Происшествия
Жителя Воркуты случайно показал фото убитой жертвы полиции
Совершив второе преступление, злоумышленник зашел в ресторан и стал показывать всем посетителям заведения фото своей первой жертвы.
Газета.Ru 12:55
Экономика
Социальные пенсии россиян проиндексируют на 7% в 2020 году
Кабмин в 2020 году планирует проиндексировать страховые пенсии в России на 6,6%, а социальные - на 7%, заявила зампред правительства РФ Татьяна Голикова.
Интерфакс вчера в 04:39