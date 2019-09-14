Экономика

ТАССТАССBloomberg: МВФ предоставит Киеву кредит в размере $5 млрд на три года

Международный валютный фонд (МВФ) практически согласовал с Украиной программу предоставления кредитной помощи на сумму около $5 млрд сроком на три года. Об этом сообщило в субботу агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
Читать в источнике
Комментировать4

Подробнее о событии

Bloomberg: МВФ предоставит Киеву кредит в размере $5 млрд на три года

ТАССвчера в 08:36

Bloomberg сообщил о возможном кредите МВФ для Украины на $5 млрд

РБКвчера в 09:24

Bloomberg рассказал о возможном кредите МВФ для Украины

РИА Новостивчера в 11:01

Bloomberg: МВФ предоставит Украине кредит на $5 млрд

РЕН ТВвчера в 08:43

СМИ: Украина получит новый кредит $5 млрд от МВФ

Коммерсантъвчера в 12:03

МВФ предоставит Украине новый кредит на $5 млрд

Росбалтвчера в 14:18

МВФ даст Украине новый кредит

News.ruвчера в 09:02
Показать все источники
Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 07:17, Вашингтон
Шоу-бизнес

Садальский опубликовал переписку с Заворотнюк

Петербургский дневник 03:13
Общество

Подсчитана разница в зарплатах голливудских актеров и актрис

Lenta.ru 06:20
Происшествия

В Красноярске произошёл хлопок в жилом доме

В Красноярске произошёл хлопок в жилом доме. В результате инцидента никто не пострадал.
RT на русском 06:05
Шоу-бизнес

Собчак станцевала на свадьбе в корсете и чулках

Известная российская телеведущая Ксения Собчак на праздновании свадьбы с режиссером Константином Богомоловым исполнила танец в корсете и чулках.
ФАН вчера в 03:18
Энергетика

Акции в Саудовской Аравии упали после атаки дронов на НПЗ

Ответственность за атаки взяли на себя повстанцы-хуситы из шиитского движения «Ансар Аллах».
РБК 05:28
Авто

Skoda представила в Франкфурте внедорожный Superb Scout

Компания Skoda в рамках Франкфуртского автосалона презентовала внедорожную вариацию Superb Scout.
SpeedMe 05:51
Политика

В МИД ДНР осудили заявления Киева о статусе Донбасса

Глава МИД самопровозглашённой Донецкой народной республики Наталья Никонорова прокомментировала заявления украинского министра иностранных дел Вадима Пристайко об особом статусе Донбасса.
RT на русском 04:30
Шоу-бизнес

«Ты – лучший муж»: Меган Маркл поздравила принца Гарри с днем рождения

Сегодня, 15 сентября принц Гарри отмечает свой очередной День рождения. Меган Маркл поздравила мужа, отметив, что он – лучший в мире муж.
OAnews 06:38
Армия и оружие

Минобороны Турции заявило об окончании второго этапа поставок С-400

RT на русском 06:33
Политика

В бундестаге заявили, что Запад хочет вытеснить Россию с рынка газа

Глава германо-российской группы в немецком бундестаге, депутат от партии «Альтернатива для Германии» Робби Шлунд заявил, что решение суда Евросоюза по газопроводу OPAL носит политический характер и принято с целью частично вытеснить Россию с рынка природного газа.
RT на русском 03:10
Политика

Украина планирует соединить Балтийское и Черное моря

Коммерсантъ вчера в 05:07
Кино

Джеймс Ганн опубликовал актёрский состав «Отряда самоубийц 2»

Американский режиссёр Джеймс Ганн, который известен зрителям по фильмам «Стражи Галактики» опубликовал актерский состав второй части кинокомикса «Отряд самоубийц».
iReactor вчера в 01:48
Шоу-бизнес

Заворотнюк подключили к аппарату ИВЛ

Актрису Анастасию Заворотнюк подключили к аппарату искусственной вентиляции легких — она не может дышать самостоятельно, передает Telegram-канал Mash.
Lenta.ru 04:09
Армия и оружие

Российские С-400 едва не сбили израильские истребители

Сообщается о том, что экипажи истребителей ВВС Израиля проигнорировали предупреждение от российских военных лётчиков и попытались нанести удары по Сирии, однако, после того, как Россия привела системы С-400 в полную боевую готовность, самоуверенность израильских лётчиков мгновенно исчезла – они изменили курс и вернулись на места своего базирования.
Avia.pro вчера в 20:02
Происшествия

В МАК отчитались о причинах ЧП с A321

15 августа пассажирский самолет А321 совершил аварийную посадку в кукурузном поле Межгосударственный авиационный комитет (МАК) подготовил промежуточный доклад по расследованию инцидента с авиалайнером A321, экстренно приземлившимся в кукурузном поле в Московской области, сообщает ТАСС.
Аргументы и Факты 13 сентября в 23:21
Энергетика

Греф призвал россиян готовиться к кризису из-за цены на нефть

13 сентября, выступая на панельной сессии Московского финансового форума глава Сбербанка Герман Греф призвал россиян готовиться к кризису из-за сырьевого шока на нефтяном рынке.
МонаВиста 13 сентября в 09:45
Шоу-бизнес

Соседи Анастасии Заворотнюк рассказали о ее болезни

Слухи о болезни 48-летней актрисы Анастасии Заворотнюк появились в СМИ еще несколько недель назад.
Рамблер 12 сентября в 05:33
Религия

Тема разделения Русской церкви за рубежом закрыта, заявил патриарх Кирилл

Реализация прошения главы Архиепископии православных русских церквей в Западной Европе ("Русский экзархат") архиепископа Иоанна (Реннето) о воссоединении с Русской православной церковью закрывает тему разделения Русской церкви за рубежом, заявил в воскресенье патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
РИА Новости 05:41
Здоровье

Роспотребнадзор запустит систему мониторинга питания в пяти регионах

15 сентября в России стартует проведение мониторинга питания в пяти российских регионах.
Российская газета 03:37
Политика

Чемезов не исключил ребрендинга Superjet

Глава "Ростеха" Сергей Чемезов допускает возможность смены названия самолета Superjet 100. Об этом он рассказал в интервью РБК.
РИА Новости 04:20
Общество

Самого опытного российского космонавта исключили из отряда по здоровью

РБК вчера в 23:59
Здоровье

Нейрохирург объяснил невозможность сделать операцию Заворотнюк

РИА Новости вчера в 19:41
Происшествия

Заключенного убили в колонии в Курганской области

Заключенного убили в в исправительной колонии №2 в поселке Просвет Кетовского района Курганской области.
Газета.Ru 04:34
Шоу-бизнес

Разин: «Насте Заворотнюк осталось несколько дней»

Доктора говорят, что ввели ее в искусственную кому, к сожалению, ей осталось жить несколько дней.
ПензаСМИ 03:11
Экономика

Греция начнет давать гражданство за инвестиции

Правительство Греции намерено запустить программу предоставления гражданства инвесторам, покупающим в стране недвижимость, об этом сообщили греческие СМИ.
Коммерсантъ 13 сентября в 08:28
Космос

На планете за пределами Солнечной системы обнаружен водяной пар

МИР 24 12 сентября в 00:12
Происшествия

В Красноярске совершил посадку Як-42 с отказавшим двигателем

Самолет Як-42 совершил посадку в аэропорту "Емельяново" в Красноярске из-за отказа правого двигателя, сообщили РИА Новости в региональном главке МЧС.
РИА Новости 02:31
Происшествия

Пожар в церкви в Свердловской области потушен

По данным пресс-службы екатеринбургской епархии, временный храм-часовня Преображения Господня был построен на период восстановления храма 1917 года Успения Пресвятой Богородицы, чтобы люди могли молиться, пока идет восстановления исторического здания.
ТАСС 06:56
Общество

Скончался академик Виктор Ивантер

Виктор Викторович Ивантер, один из самых известных специалистов по макроэкономике в России, скоропостижно скончался в воскресенье, 15 сентября.
Российская газета 05:56
Общество

Москвичей и петербуржцев предупредили о «барической пиле»

Жителей Москвы, столичного региона и Санкт-Петербурга предупредили о резких колебаниях атмосферного давления.
Lenta.ru 06:45
Как работают Яндекс.Новости?
Главное