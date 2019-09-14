Экономика
ТАССBloomberg: МВФ предоставит Киеву кредит в размере $5 млрд на три года
Международный валютный фонд (МВФ) практически согласовал с Украиной программу предоставления кредитной помощи на сумму около $5 млрд сроком на три года. Об этом сообщило в субботу агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
Читать в источнике
Оценить12
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 07:17, Вашингтон
Шоу-бизнес
Садальский опубликовал переписку с Заворотнюк
Петербургский дневник 03:13
Происшествия
В Красноярске произошёл хлопок в жилом доме
В Красноярске произошёл хлопок в жилом доме. В результате инцидента никто не пострадал.
RT на русском 06:05
Шоу-бизнес
Собчак станцевала на свадьбе в корсете и чулках
Известная российская телеведущая Ксения Собчак на праздновании свадьбы с режиссером Константином Богомоловым исполнила танец в корсете и чулках.
ФАН вчера в 03:18
Энергетика
Акции в Саудовской Аравии упали после атаки дронов на НПЗ
Ответственность за атаки взяли на себя повстанцы-хуситы из шиитского движения «Ансар Аллах».
РБК 05:28
Авто
Skoda представила в Франкфурте внедорожный Superb Scout
Компания Skoda в рамках Франкфуртского автосалона презентовала внедорожную вариацию Superb Scout.
SpeedMe 05:51
Политика
В МИД ДНР осудили заявления Киева о статусе Донбасса
Глава МИД самопровозглашённой Донецкой народной республики Наталья Никонорова прокомментировала заявления украинского министра иностранных дел Вадима Пристайко об особом статусе Донбасса.
RT на русском 04:30
Шоу-бизнес
«Ты – лучший муж»: Меган Маркл поздравила принца Гарри с днем рождения
Сегодня, 15 сентября принц Гарри отмечает свой очередной День рождения. Меган Маркл поздравила мужа, отметив, что он – лучший в мире муж.
OAnews 06:38
Армия и оружие
Минобороны Турции заявило об окончании второго этапа поставок С-400
RT на русском 06:33
Политика
В бундестаге заявили, что Запад хочет вытеснить Россию с рынка газа
Глава германо-российской группы в немецком бундестаге, депутат от партии «Альтернатива для Германии» Робби Шлунд заявил, что решение суда Евросоюза по газопроводу OPAL носит политический характер и принято с целью частично вытеснить Россию с рынка природного газа.
RT на русском 03:10
Политика
Украина планирует соединить Балтийское и Черное моря
Коммерсантъ вчера в 05:07
Кино
Джеймс Ганн опубликовал актёрский состав «Отряда самоубийц 2»
Американский режиссёр Джеймс Ганн, который известен зрителям по фильмам «Стражи Галактики» опубликовал актерский состав второй части кинокомикса «Отряд самоубийц».
iReactor вчера в 01:48
Шоу-бизнес
Заворотнюк подключили к аппарату ИВЛ
Актрису Анастасию Заворотнюк подключили к аппарату искусственной вентиляции легких — она не может дышать самостоятельно, передает Telegram-канал Mash.
Lenta.ru 04:09
Армия и оружие
Российские С-400 едва не сбили израильские истребители
Сообщается о том, что экипажи истребителей ВВС Израиля проигнорировали предупреждение от российских военных лётчиков и попытались нанести удары по Сирии, однако, после того, как Россия привела системы С-400 в полную боевую готовность, самоуверенность израильских лётчиков мгновенно исчезла – они изменили курс и вернулись на места своего базирования.
Avia.pro вчера в 20:02
Происшествия
В МАК отчитались о причинах ЧП с A321
15 августа пассажирский самолет А321 совершил аварийную посадку в кукурузном поле Межгосударственный авиационный комитет (МАК) подготовил промежуточный доклад по расследованию инцидента с авиалайнером A321, экстренно приземлившимся в кукурузном поле в Московской области, сообщает ТАСС.
Аргументы и Факты 13 сентября в 23:21
Энергетика
Греф призвал россиян готовиться к кризису из-за цены на нефть
13 сентября, выступая на панельной сессии Московского финансового форума глава Сбербанка Герман Греф призвал россиян готовиться к кризису из-за сырьевого шока на нефтяном рынке.
МонаВиста 13 сентября в 09:45
Шоу-бизнес
Соседи Анастасии Заворотнюк рассказали о ее болезни
Слухи о болезни 48-летней актрисы Анастасии Заворотнюк появились в СМИ еще несколько недель назад.
Рамблер 12 сентября в 05:33
Религия
Тема разделения Русской церкви за рубежом закрыта, заявил патриарх Кирилл
Реализация прошения главы Архиепископии православных русских церквей в Западной Европе ("Русский экзархат") архиепископа Иоанна (Реннето) о воссоединении с Русской православной церковью закрывает тему разделения Русской церкви за рубежом, заявил в воскресенье патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
РИА Новости 05:41
Здоровье
Роспотребнадзор запустит систему мониторинга питания в пяти регионах
15 сентября в России стартует проведение мониторинга питания в пяти российских регионах.
Российская газета 03:37
Политика
Чемезов не исключил ребрендинга Superjet
Глава "Ростеха" Сергей Чемезов допускает возможность смены названия самолета Superjet 100. Об этом он рассказал в интервью РБК.
РИА Новости 04:20
Здоровье
Нейрохирург объяснил невозможность сделать операцию Заворотнюк
РИА Новости вчера в 19:41
Происшествия
Заключенного убили в колонии в Курганской области
Заключенного убили в в исправительной колонии №2 в поселке Просвет Кетовского района Курганской области.
Газета.Ru 04:34
Шоу-бизнес
Разин: «Насте Заворотнюк осталось несколько дней»
Доктора говорят, что ввели ее в искусственную кому, к сожалению, ей осталось жить несколько дней.
ПензаСМИ 03:11
Экономика
Греция начнет давать гражданство за инвестиции
Правительство Греции намерено запустить программу предоставления гражданства инвесторам, покупающим в стране недвижимость, об этом сообщили греческие СМИ.
Коммерсантъ 13 сентября в 08:28
Космос
На планете за пределами Солнечной системы обнаружен водяной пар
МИР 24 12 сентября в 00:12
Происшествия
В Красноярске совершил посадку Як-42 с отказавшим двигателем
Самолет Як-42 совершил посадку в аэропорту "Емельяново" в Красноярске из-за отказа правого двигателя, сообщили РИА Новости в региональном главке МЧС.
РИА Новости 02:31
Происшествия
Пожар в церкви в Свердловской области потушен
По данным пресс-службы екатеринбургской епархии, временный храм-часовня Преображения Господня был построен на период восстановления храма 1917 года Успения Пресвятой Богородицы, чтобы люди могли молиться, пока идет восстановления исторического здания.
ТАСС 06:56
Общество
Скончался академик Виктор Ивантер
Виктор Викторович Ивантер, один из самых известных специалистов по макроэкономике в России, скоропостижно скончался в воскресенье, 15 сентября.
Российская газета 05:56
Общество
Москвичей и петербуржцев предупредили о «барической пиле»
Жителей Москвы, столичного региона и Санкт-Петербурга предупредили о резких колебаниях атмосферного давления.
Lenta.ru 06:45