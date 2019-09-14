Экономика
ТАССBloomberg: МВФ предоставит Киеву кредит в размере $5 млрд на три года
Международный валютный фонд (МВФ) практически согласовал с Украиной программу предоставления кредитной помощи на сумму около $5 млрд сроком на три года. Об этом сообщило в субботу агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 13:03, Вашингтон
Политика
Глава МИД Украины призвал Раду изменить закон о статусе Донбасса
Верховная рада Украины должна изменить существующий закон об особом статусе Донбасса, который теряет силу 31 декабря, или принять новый, заявил глава министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко в субботу на 16-й ежегодной встрече Ялтинской европейской стратегии (YES) в Киеве.
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Атака дронов на объекты национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco привела к сокращению уровня добычи нефти в королевстве почти вдвое.
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Эхо Москвы вчера в 13:21
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Коммерсантъ 10:56
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NI назвал российское оружие, которое позволит «покорить весь мир»
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Врач, по фамилии Прохоров, рекомендовал ребенку мазать гипс мазью.
Регион online 11:26
Футбол
Донецкий «Шахтер» одержал волевую победу над «Зарей» в чемпионате Украины
Футболисты донецкого "Шахтера" победили луганскую "Зарю" в домашнем матче седьмого тура чемпионата Украины.
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Футбол
Сочи — Локомотив 0:1 (2-й тайм)
В Сочи проходит очередной матч девятого тура чемпионата России. Местный клуб принимает "Локомотив".
Bobsoccer 12:24
Общество
Синоптики рассказали, когда в Москву вернется тепло
Теплая погода вернется в Москву в последние пять дней сентября.
Комсомольская правда 05:28
Происшествия
ФБР рассекретило имя подозреваемого по делу о терактах 11 сентября
Федеральное бюро расследований (ФБР) рассекретило имя подданного Саудовской Аравии, подозреваемого в причастности к терактам 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке.
Известия вчера в 17:45
Футбол
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Футбольный клуб «Ротор» объявил о прекращении трудовых отношений со старшим тренером команды Павлом Могилевским.
V1.ru 11 сентября в 10:36
Политика
В Министерстве внутренней безопасности США появилась свастика
Внутри министерства внутренней безопасности США неизвестные нарисовали свастику, хотя в министерстве нет и не может быть места символам ненависти, сообщил главный помощник замминистра Брайан Мерфи.
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Историк сообщил о подходах к установлению истории рода по фамилии
Председатель Уральского отделения Археографической комиссии РАН, доктор исторических наук Алексей Мосин объяснил, как по фамилии узнать историю своего рода.
РБК 03:40
Происшествия
Увеличилось число пострадавших в ДТП с автобусом в Ярославской области
Число пострадавших в ДТП с участием автобуса и грузовика в Ярославской области увеличилось до 28 человек.
Газета.Ru 07:32
Происшествия
Михаэль Шумахер пришёл в сознание после пяти лет комы
МордовМедиа 11 сентября в 10:37
Спорт
Пловчиху в США лишили победы из-за слишком открытого купальника
На чемпионате по плаванию на Аляске судьи лишили победы британку Брекинн Уиллис из-за слишком открытого купальника.
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Хоккей
НХЛ дисквалифицировала Кузнецова на три матча за употребление кокаина
Национальная хоккейная лига (НХЛ) объявила о трехматчевой дисквалификации российского нападающего "Вашингтона" Евгения Кузнецова за употребление кокаина.
ТАСС 10:12
Авто
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Происшествия
В Бурятии задержали подозреваемого в нападении на полицейского
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Дни24 13:00
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Шоу-бизнес
Анастасия Решетова резко ответила на слухи о фиктивном романе с Тимати
Модель Анастасия Решетова, отдыхающая со своим возлюбленным – рэпером Тимати, на Мальдивских островах, резко ответила на комментарии хейтеров, уверенных в том, что их роман является фейковым.
Bimru.ru 10:38
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Ксения Собчак станет новой ведущей программы «Пусть говорят»
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Дни24 вчера в 08:16