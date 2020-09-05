Правящий блок канцлера Германии Ангелы Меркель ХДС/ХСС и Социал-демократическая партия не намерены поддерживать требование отказаться от реализации «Северного потока — 2» в связи с ситуацией вокруг Алексея Навального, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники в бундестаге.

С чего всё началось Коалиция канцлера ФРГ Ангелы Меркель не желает отказываться от участия в «Северном потоке-2», несмотря на давление, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Коммерсантъ вчера в 12:12