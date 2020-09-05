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Bloomberg: Меркель не намерена отказываться от «Северного потока — 2»

Правящий блок канцлера Германии Ангелы Меркель ХДС/ХСС и Социал-демократическая партия не намерены поддерживать требование отказаться от реализации «Северного потока — 2» в связи с ситуацией вокруг Алексея Навального, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники в бундестаге.В источнике
С чего всё началось
Коалиция канцлера ФРГ Ангелы Меркель не желает отказываться от участия в «Северном потоке-2», несмотря на давление, сообщает Bloomberg
 со ссылкой на источники.
Коммерсантъвчера в 12:12
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ТАСС

Bloomberg: Меркель не намерена отказываться от «Северного потока - 2»

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Bloomberg узнало о решении Меркель по «Северному потоку — 2»

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Газета.Ruвчера в 15:51
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