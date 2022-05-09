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Bloomberg: Минфин прогнозирует спад экономики России на 12%

Из-за санкций ВВП России может сократиться на 12%, пишет Bloomberg со ссылкой на прогноз российского Минфина.
BFM.ru
Правительство еще не дало публичного прогноза, а Минэкономики видит снижение на 8%, по словам источников Bloomberg.
BFM.ru
Банк России по 2022 году ожидает падения экономики на 8-10%.
Frank Media
Бывший министр финансов, а ныне глава Счетной палаты Алексей Кудрин говорил , что «официальный прогноз будет около 10% снижения».
Frank Media

Подробнее о событии

Bloomberg: Минфин прогнозирует спад экономики России на 12%
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