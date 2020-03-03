Политика
РБКBloomberg узнал о поручении Мишустина восстановить связи России с ОЭСР
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил правительству подготовить план восстановления сотрудничества страны с Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.
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Авто
Skoda презентовала обновленную Skoda Octavia RS iV
Кино
Международном Ленинградском областном фестивале театров LOFT
В Китае игровой ремейк мультфильма «Мулан» покажут с вырезанной сценой из-за цензуры.
Футбол
Четвертьфиналы Кубка России по футболу пройдут сегодня
Сегодня Спартак и ЦСКА впервые сойдутся на четвертьфинальной стадии Кубка. Игра на открытие Арене начнется 19.30.
Общество
«Ъ»: «Силовые машины» намерены выйти из СП с Siemens
Происшествия
В Самаре обрушилась стена жилого дома
После взрыва газа в жилом многоквартирном двухэтажном доме в Самаре рухнула стена.
Политика
Зеленский предложил нового кандидата в премьер-министры Украины
Президент Украины Владимир Зеленский предложил новую кандидатуру премьер-министра Украины, вице-премьера Дениса Шмыгаля, сообщает "Страна.ua".
Гаджеты
Последнее февральское обновление Windows 10 выдает «синий экран»
Последнее обновление Windows 10 вызвало массовое недовольство пользователей последней версии популярной ОС.
Армия и оружие
США показали удар «Золотой Орды»
Военно-воздушные силы США на мероприятии Air Warfare Symposium 2020 в Орландо (Флорида) показали анимацию удара по противнику перспективной системы полуавтономного высокоточного оружия Golden Horde («Золотая Орда»), предполагающей использование искусственного интеллекта и коммуникаций.
Биатлон
Подтверждена подделка подписей Родченкова в документах МОК
Как ранее сообщало ИА REGNUM, адвокат Алексей Панич заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) представил в суд документы с поддельными подписями информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова.
Общество
У двух россиян в ОАЭ выявлен коронавирус
Происшествия
СК начал проверку гибели курсанта академии МЧС в Московской области
Следователи начали проверку после гибели курсанта академии МЧС во время уборки в спортивном зале.
Футбол
Россия в Лиге наций сыграет с Сербией, Турцией и Венгрией
Соперниками сборной России по футболу в Лиге наций UEFA стали команды Сербии, Турции и Венгрии. Жеребьевка прошла в Амстердаме.
Наука
Испания завершила испытания собственной анаэробной установки для ДЭПЛ
Общество
8 марта проезд для женщин в Москве и Подмосковье станет бесплатным
В Московском регионе в честь праздника 8 марта общественный транспорт станет бесплатным для всех женщин.
Происшествия
Во Франции мужчина захватил в заложники женщину и пятерых детей
Во французском городе Труа вооруженный мужчина взял в заложники беременную женщину и пятерых детей, сообщил BFMTV со ссылкой на полицию.
Общество
Путин рассказал о влиянии коронавируса на российскую экономику
Ситуация с коронавирусом в России находится под контролем, заявил президент Владимир Путина.
Биатлон
Устюгов признался, что не может бегать так, как Йохауг
Тереза бегает, что с ума сойти можно.
Общество
В России создают новый полицейский бронеавтомобиль
В нашей стране разрабатывают новую полицейскую бронемашину.
Политика
В МИД рассказали о дате начала межафганских переговоров
Межафганские переговоры могут не начаться 10 марта, заявил во вторник спецпредставитель президента РФ по Афганистану, глава второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова проведет премию МУЗ-ТВ
Певица и звезда реалити-шоу Ольга Бузова стала ведущей Премии "МУЗ-ТВ 2020", сообщает "Вокруг ТВ" со ссылкой на заявление генерального директора канала Арманп Давлетьярова.
Происшествия
Пензенский экзорцизм и бреющий полёт Мантурова
НА 86 ЛЕТ Журналисты "Медузы" Максим Солопов и Кристина Сафонова выяснили, что некоторые фигуранты пензенского дела "Сети", скорее всего, совершили двойное убийство, похожее на ритуальную расправу, через которую проходят все революционные "кружки", начиная с так называемого "Нечаевского дела".
Армия и оружие
Белорусские военные проведут учения с британскими морпехами
Политика
Владимир Путин заявил, что Россия не собирается ни с кем воевать
В шестом выпуске интервью ТАСС для проекта «20 вопросов Владимиру Путину» президент обсудил с журналистом Андреем Ванденко о гиперзвуковом ударном комплексе, военных расходах и численности военнослужащих — Владимир Путин ответил на вопрос, с кем собирается воевать Россия.
Происшествия
Задержанные в Саратове подростки отрицают подготовку убийства в школе
Общество
В Роскомнадзоре рассказали о нарушениях BBC World News
Ранее в пресс-службе ведомства сообщили, что Роскомнадзор составил протоколы в отношении BBC World News, выявлен ряд нарушений российского законодательства.