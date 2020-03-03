Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил правительству подготовить план восстановления сотрудничества страны с Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Bloomberg узнал о поручении Мишустина восстановить связи России с ОЭСР

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