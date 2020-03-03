Политика

РБКРБКBloomberg узнал о поручении Мишустина восстановить связи России с ОЭСР

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил правительству подготовить план восстановления сотрудничества страны с Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.
Читать в источнике
Комментировать76

Подробнее о событии

Bloomberg сообщил о поручении Мишустина восстановить связи с ОЭСР

РИА Новости15:10

Bloomberg узнал о планах правительства России восстановить связи с ОЭСР

Ведомости08:04

Bloomberg узнал о поручении Мишустина восстановить связи России с ОЭСР

РБК12:57

Bloomberg: Мишустин поручил подготовить план восстановления связей с ОЭСР

Коммерсантъ12:57

СМИ: Россия планирует улучшить отношения с ОЭСР

Вести.Ru10:53

Bloomberg узнал о поручении Мишустина восстановить связи России с ОЭСР

Forbes09:18

Стало известно о поручении Мишустина восстановить связи России с ОЭСР

Lenta.ru14:15
Показать все источники
Автоматически обработано 7095 источников, обновлено в 16:09, Ашберн
Авто

Skoda презентовала обновленную Skoda Octavia RS iV

Новые автомобили 08:51
Кино

Международном Ленинградском областном фестивале театров LOFT

В Китае игровой ремейк мультфильма «Мулан» покажут с вырезанной сценой из-за цензуры.
Культуромания вчера в 13:45
Футбол

Четвертьфиналы Кубка России по футболу пройдут сегодня

Сегодня Спартак и ЦСКА впервые сойдутся на четвертьфинальной стадии Кубка. Игра на открытие Арене начнется 19.30.
Эхо Москвы 16:04
Общество

«Ъ»: «Силовые машины» намерены выйти из СП с Siemens

ТАСС вчера в 00:38
Происшествия

В Самаре обрушилась стена жилого дома

После взрыва газа в жилом многоквартирном двухэтажном доме в Самаре рухнула стена.
Вести.Ru 13:28
Музыка

Российская группа Little Big поедет на «Евровидение»

Nur24.ru 00:10
Политика

Зеленский предложил нового кандидата в премьер-министры Украины

Президент Украины Владимир Зеленский предложил новую кандидатуру премьер-министра Украины, вице-премьера Дениса Шмыгаля, сообщает "Страна.ua".
Life.ru 14:19
Гаджеты

Последнее февральское обновление Windows 10 выдает «синий экран»

Последнее обновление Windows 10 вызвало массовое недовольство пользователей последней версии популярной ОС.
ToDay News Ufa вчера в 15:51
Армия и оружие

США пообещали снабдить Турцию боеприпасами для операции в Идлибе

РБК 10:29
Армия и оружие

США показали удар «Золотой Орды»

Военно-воздушные силы США на мероприятии Air Warfare Symposium 2020 в Орландо (Флорида) показали анимацию удара по противнику перспективной системы полуавтономного высокоточного оружия Golden Horde («Золотая Орда»), предполагающей использование искусственного интеллекта и коммуникаций.
Lenta.ru 12:28
Биатлон

Подтверждена подделка подписей Родченкова в документах МОК

Как ранее сообщало ИА REGNUM, адвокат Алексей Панич заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) представил в суд документы с поддельными подписями информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова.
REGNUM 02:40
Общество

У двух россиян в ОАЭ выявлен коронавирус

Известия 13:30
Происшествия

СК начал проверку гибели курсанта академии МЧС в Московской области

Следователи начали проверку после гибели курсанта академии МЧС во время уборки в спортивном зале.
РБК 13:58
Футбол

Россия в Лиге наций сыграет с Сербией, Турцией и Венгрией

Соперниками сборной России по футболу в Лиге наций UEFA стали команды Сербии, Турции и Венгрии. Жеребьевка прошла в Амстердаме.
Коммерсантъ 13:27
Наука

Испания завершила испытания собственной анаэробной установки для ДЭПЛ

Военное обозрение 10:05
Общество

8 марта проезд для женщин в Москве и Подмосковье станет бесплатным

В Московском регионе в честь праздника 8 марта общественный транспорт станет бесплатным для всех женщин.
Комсомольская правда 06:54
Происшествия

Во Франции мужчина захватил в заложники женщину и пятерых детей

Во французском городе Труа вооруженный мужчина взял в заложники беременную женщину и пятерых детей, сообщил BFMTV со ссылкой на полицию.
РИА Новости 15:01
Общество

Путин рассказал о влиянии коронавируса на российскую экономику

Ситуация с коронавирусом в России находится под контролем, заявил президент Владимир Путина.
РИА Новости 01 марта в 07:22
Биатлон

Устюгов признался, что не может бегать так, как Йохауг

Тереза бегает, что с ума сойти можно.
Metaratings 14:54
Общество

В России создают новый полицейский бронеавтомобиль

В нашей стране разрабатывают новую полицейскую бронемашину.
Smolnarod.ru 03:07
Политика

В МИД рассказали о дате начала межафганских переговоров

Межафганские переговоры могут не начаться 10 марта, заявил во вторник спецпредставитель президента РФ по Афганистану, глава второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.
РИА Новости 06:52
Политика

Муфтий Татарстана выступил против поправки в Конституцию о народе

РБК 10:20
Шоу-бизнес

Ольга Бузова проведет премию МУЗ-ТВ

Певица и звезда реалити-шоу Ольга Бузова стала ведущей Премии "МУЗ-ТВ 2020", сообщает "Вокруг ТВ" со ссылкой на заявление генерального директора канала Арманп Давлетьярова.
Газета.Ru 07:35
Происшествия

Пензенский экзорцизм и бреющий полёт Мантурова

НА 86 ЛЕТ Журналисты "Медузы" Максим Солопов и Кристина Сафонова выяснили, что некоторые фигуранты пензенского дела "Сети", скорее всего, совершили двойное убийство, похожее на ритуальную расправу, через которую проходят все революционные "кружки", начиная с так называемого "Нечаевского дела".
FreeLance Bureau 29 февраля в 17:15
Происшествия

Убившая дочь из-за хлебных крошек омичка получила 11 лет тюрьмы

Известия 01:59
Армия и оружие

Белорусские военные проведут учения с британскими морпехами

Взгляд.ру 01 марта в 02:17
Политика

Владимир Путин заявил, что Россия не собирается ни с кем воевать

В шестом выпуске интервью ТАСС для проекта «20 вопросов Владимиру Путину» президент обсудил с журналистом Андреем Ванденко о гиперзвуковом ударном комплексе, военных расходах и численности военнослужащих — Владимир Путин ответил на вопрос, с кем собирается воевать Россия.
Дождь вчера в 03:46
Происшествия

Задержанные в Саратове подростки отрицают подготовку убийства в школе

РИА Новости вчера в 15:58
Общество

В Роскомнадзоре рассказали о нарушениях BBC World News

Ранее в пресс-службе ведомства сообщили, что Роскомнадзор составил протоколы в отношении BBC World News, выявлен ряд нарушений российского законодательства.
РИА Новости 11:12
Происшествия

Учительницу школы, где дети получили ожоги глаз, уволят

Газета.Ru 02:54
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Михаил Мишустин
Российский государственный деятель
Российский государственный и политический деятель, экономист. Действующий председатель Правительства Российской Федерации с 16 января 2020 года. С 2010 года по 2020 год занимал должность руководителя Федеральной налоговой службы РФ.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное