Энергетика
МедиаПотокBloomberg: Москва и Эр-Рияд могут не договориться о сделке по нефти
Новым препятствием на пути к сделке между Саудовской Аравией и Россией по регулированию ситуации на нефтяном рынке оказались противоречия в параметрах сокращения добычи нефти.
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Общество
Виктор Томенко выступил с обращением к жителям Алтайского края
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко разместил видеообращение к жителям региона в своем Instagram-аккаунте.
Общество
Режим самоизоляции затруднил доступ россиян к банковским ячейкам
Одним из последствий режима самоизоляции, объявленного для борьбы с распространением коронавируса, стали трудности с доступом к банковским ячейкам: кредитные организации закрыли часть своих отделений на период нерабочих дней.
Общество
Россия возобновила авиарейсы для вывоза граждан из-за границы
С 6 апреля Россия возобновила международные авиарейсы по вывозу российских граждан из зарубежных стран.
Здоровье
В Китае за сутки не зафиксировали ни одной смерти от коронавируса
За все время распространения коронавирусной инфекции в 31 провинции Китая зафиксированы 81 740 подтвержденных случаях заражения новым типом коронавируса, в том числе в настоящий момент болеют 1242 человека (211 человек находятся в тяжелом состоянии), 77 167 человек выписаны из больниц, 3331 скончался.
Происшествия
Найдено тело пропавшей внучки Роберта Кеннеди
Сотрудники полиции обнаружили тело пропавшей внучки американского сенатора Роберта Кеннеди Мейв, чьи поиски велись со 2 апреля.
Общество
В России предложили отменить ЕГЭ
Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин (КПРФ) заявил РИА Новости, что предложил премьер-министру Михаилу Мишустину отменить проведение в 2020 году ЕГЭ из-за коронавируса, однако председатель правительства на это предложение напрямую, по словам депутата, не среагировал.
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Дональд Трамп подписал указ о праве США использовать ресурсы Луны
Президент США Дональд Трамп подписал указ о праве США коммерчески осваивать ресурсы на Луне и других небесных телах.
Футбол
Медведева приняла участие в челлендже Криштиану Роналду
Политика
Кадыров ответил на критику Мишустина о закрытии границ в регионах
Глава Чечни Рамзан Кадыров был удивлен реакцией премьер-министра Михаила Мишустина на закрытие границ некоторых регионов.
Общество
Названы самые невостребованные профессии на фоне пандемии коронавируса
Вакансии официанта, повара, охранника и уборщика названы самыми невостребованными на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
Политика
США признали террористической организацию националистов из России
Власти США внесли сообщество националистов "Русское имперское движение", действующее в РФ, в список террористических организаций за пропаганду превосходства белой расы, сообщает ТАСС со ссылкой на координатора Госдепартамента США по вопросам борьбы с терроризмом Нейтана Сейлса.
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Надежду Бабкину ввели в искусственную кому
Здоровье
Мишустин дал новые поручения по борьбе с коронавирусом в России
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин дал новые поручения министерствам из-за ситуации с коронавирусом.
Авто
Вентиляторный завод: как автопроизводители помогают людям дышать
Вентиляторов на всех не хватает Аппараты ИВЛ, или вентиляторы, жизненно необходимы тяжелым пациентам с COVID-19, которые не могут самостоятельно дышать.
Политика
Трамп призвал американские компании помочь Борису Джонсону
Президент США Дональд Трамп рассказал, что призвал две американские фармацевтические компании помочь в лечении премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона от коронавируса.
Авто
Ателье ABT доработало новый Audi RS 6 Avant
Тюнеры из ABT доработали новый Audi RS 6 Avant, который составит пару хетчбэку RS7-R, рассекреченному несколькими днями ранее.
Происшествия
Несовершеннолетние россиянки решили отравить газом опекунов
В Курской области две несовершеннолетние россиянки решили убить опекунов и их детей.
Экономика
Цены на новостройки в России могут упасть на 30%
В России крупнейшие застройщики смогут снизить цены на новостройки на 20-30%, если пандемия коронавируса окажет негативное влияние на отрасль.
Общество
Педагоги считают, что онлайн-обучение снизит качество знаний учащихся
Москва, 6 апреля 2020, 09:01 — REGNUM Большинства российских педагогов школ и вузов считают (66%), что онлайн-обучение во время пандемии коронавируса снизит качество знаний учащихся.
Происшествия
В Корсакове при обрушении строительных лесов пострадали трое рабочих
Как стало известно РИА «Сахалин-Курилы», при этом пострадали трое рабочих. ЧП случилось на строительном объекте компании «Восток- ДСМ».
Экономика
Акции Сбербанка заняли почти 30% в портфелях частных инвесторов
На неделе со 2 по 6 марта приток средств частных инвесторов в российские акции составил ₽30,4 млрд.
Здоровье
Карантин может быть опасен для пожилых людей
Если не продолжать двигаться хотя бы в пределах квартиры, есть шанс, что после окончания карантина, пожилые люди уже не смогут восстановиться.
Общество
Кабмин установил ограничения на торговлю медицинскими масками
Правительство России опубликовало на своём сайте постановление, согласно которому продавать медицинские изделия, в том числе маски и перчатки, запрещено организациям, не имеющим лицензии на осуществление фармацевтической деятельности.
Единоборства
Глава UFC объявил, что Гэтжи заменит Нурмагомедова в бою с Фергюсоном
Армия и оружие
Расчеты комплексов «Панцирь» отразили удары условного противника
Зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь С-1» предназначается для ближнего прикрытия как военных, так и гражданских объектов.
Происшествия
В Приморье от коронавируса скончался второй пациент
Второй пациент в Приморском крае скончался от последствий заражения коронавирусной инфекции COVID-19.
Политика
Песков заявил о настрое России на конструктивные переговоры по нефти
Российская сторона настроена на конструктивные переговоры в рамках ОПЕК+ по стабилизации мирового рынка нефти.
Происшествия
Страйкболисты открестились от задержанных ФСБ россиян
Сахалинская федерация страйкбола открестилась от задержанных ФСБ россиян, которых обвинили в организации террористического сообщества.
Здоровье
Обнаружено влияние популярной прививки на заражение коронавирусом
Группа эпидемиологов из Техасского университета (США) обнаружила влияние популярной прививки на вероятность заражения коронавирусом.
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