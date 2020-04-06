Энергетика

МедиаПотокМедиаПотокBloomberg: Москва и Эр-Рияд могут не договориться о сделке по нефти

Новым препятствием на пути к сделке между Саудовской Аравией и Россией по регулированию ситуации на нефтяном рынке оказались противоречия в параметрах сокращения добычи нефти.
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