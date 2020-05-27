Энергетика

Lenta.ruLenta.ruРоссия и Саудовская Аравия нашли повод для новой нефтяной войны

Нефтяная война между Россией и Саудовской Аравией, прекращенная после заключения сделки в формате ОПЕК+ в апреле, может разгореться с новой силой. Перед очередным заседанием, намеченным на 9-10 июня, стороны расходятся в вопросах параметров исполнения договора с 1 июля, пишет Bloomberg.
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Россия и Саудовская Аравия могут снова развязать нефтяную войну — Bloomberg

ИА Красная Весна10:36

Bloomberg нашло повод для новой нефтяной войны России и Саудовской Аравии

ФАН10:07

Россия и Саудовская Аравия нашли повод для новой нефтяной войны

Lenta.ru04:55

Bloomberg: Москва и Эр-Рияд нашли повод для новой нефтяной войны

Профиль07:11

Россия и Саудовская Аравия на пороге новой войны

Рамблер06:08

У России и Саудовской Аравии появился повод для новой нефтяной войны

Национальная служба новостей05:31

Аналитик: Нефтяное перемирие повисло в воздухе

Росбалт09:02
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Вирусолог объяснил невосприимчивость части россиян к коронавирусу

Доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн объяснил физиологическими причинами невосприимчивость части людей к коронавирусной инфекции.
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Общество

Роспотребнадзор заявил о готовности Москвы к снятию ограничений

Москва готова к первому и второму этапам снятия карантинных ограничений, сообщила руководитель управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева на заседании Мосгордумы.
Ведомости 04:49
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28 мая православные отмечают праздник Вознесения Господня

7 июня, через 10 дней после Вознесения Господня и на 50-ый день после Пасхи православные отметят Святую Троицу.
Park72.ru 05:00
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Общество

Минтруд предложил утроить пособие по безработице

Глава Минтруда Антон Котяков на совещании у президента по рынку труда предложил поддержать граждан, получающих минимальное пособие по безработице (сейчас его размер составляет 1,5 тысячи рублей).
Российская газета 11:07
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Общество

К концу недели Москва столкнется с рекордным количеством дождей

Вести.Ru вчера в 13:56
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Политика

Путин приказал провести парад Победы 24 июня

Президент России Владимир Путин приказал министру обороны Сергею Шойгу начать подготовку к проведению парада Победы 24 июня.
Коммерсантъ вчера в 08:01
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Здоровье

Москвичка попала в больницу и получила восемь штрафов за нарушение самоизоляции

Беременная москвичка Елена получила восемь штрафов за нарушение режима самоизоляции в столице, пока лежала в больнице на сохранении.
Мослента вчера в 11:30
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Общество

Собянин продлил самоизоляцию в Москве до 14 июня

Мэр Москвы Сергей Собянин продлил режим самоизоляции до 14 июня.
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Общество

Рособрнадзор опубликовал расписание ЕГЭ-2020

29 и 30 июня станут днями пробных экзаменов без учеников - на них планируется отработать проведение экзаменов с учетом всех новых требований.
Первый Тульский вчера в 01:53
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Происшествия

В Казани вахтовики попытались сбежать из обсервации

В казанском санатории «Ливадия» задержали вахтовиков которые пытались сбежать из обсервации.
Республика Татарстан 11:32
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Общество

Москва направит бригады врачей в регионы для борьбы с COVID-19

Власти Москвы направят в регионы бригады врачей для помощи в борьбе с распространением коронавируса.
Известия 11:34
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Общество

Ростовский губернатор пригрозил закрыть муниципалитеты на карантин

Никто не выезжает из этой территории, никто не въезжает на эту территорию.
REGNUM 08:56
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Политика

Путин бросил ручку во время совещания

Президент России Владимир Путин бросил на стол ручку во время совещания по борьбе с паводками и пожарами.
Lenta.ru вчера в 16:42
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Происшествия

Жарившим сосиски на Вечном огне в Кронштадте ужесточили статью

Двум девушкам и мужчине, устроившим ночной пикник у Вечного огня в Кронштадте, ужесточили статью: вместо вандализма им вменяют в вину осквернение надмогильных сооружений, сообщили в СКР по Санкт-Петербургу.
Вести.Ru 10:42
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Общество

Кадыров прокомментировал слухи о своем заболевании

Глава Чеченской Республики (ЧР) Рамзан Кадыров в среду, 27 мая, заявил, что «абсолютно здоров».
Известия 12:35
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Здоровье

Минздрав зафиксировал рост смертности трудоспособного населения

Смертность населения трудоспособного возраста в России превысила показатели аналогичного периода 2019 года.
Общественное телевидение России вчера в 08:28
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Происшествия

В Идлибе прогремел взрыв во время движения турецкого военного конвоя

Мощный взрыв прогремел в сирийской провинции Идлиб во время движения турецкого конвоя в районе зоны деэскалации, сообщает ТАСС со ссылкой на заявления турецкого ТВ.
Газета.Ru 10:39
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Общество

Ростовские власти анонсировали снятие ограничительных мер

По информации, размещённой на сайте мэрии, региональный оперштаб «рассматривает вопрос об открытии предприятий бытового обслуживания».
REGNUM 04:08
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Общество

Названа способствующая заражению коронавирусом погода

Китайские ученые выяснили, что больше половины случаев коронавирусной инфекции COVID-19 произошли в местах, где температура воздуха достигала 5-15 градусов Цельсия.
Lenta.ru вчера в 23:45
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Здоровье

Минздрав утвердил порядок госпитализации больных COVID-19

Минздрав утвердил порядок госпитализации пациентов с коронавирусом в зависимости от степени тяжести.
РИА Новости вчера в 08:08
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Общество

В Москве начали действовать только столичные цифровые пропуска

Для передвижения по Москве на любом транспорте с 27 мая начали действовать только столичные цифровые пропуска.
Коммерсантъ вчера в 23:57
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Путешествия

В АТОР назвали примерные сроки открытия границ для туристов

Вопрос о сроках возобновления поездок за рубеж был самым популярным во время прямого эфира с участием исполнительного директора ассоциации Майи Ломидзе, который провела в Instagram ведущая передачи "Доброе утро" на Первом канале Светлана Зейналова.
РИА Новости 03:43
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Общество

В Свердловской области обнародовали санитарную декларацию

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев представил санитарную декларацию для предпринимателей.
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Общество

Роспотребнадзор утвердил рекомендации по организации детского отдыха

Роспотребнадзор разработал и утвердил рекомендации для работы организаций отдыха и оздоровления детей.
ТАСС 12:35
Общество

Крым просит смягчить требования Роспотребнадзора для туротрасли

В Крыму с 17 марта из-за угрозы коронавируса действует режим повышенной готовности.
Интерфакс - Россия 11:49
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Авто

В РФ подорожали автомобили с пробегом

Например, трехлетняя LADA Granta, средний ценник которой по итогам четырех месяцев 2020 года почти не изменился (346 600 руб.), в Уфе подорожала на 14% – с 292 200 рублей в январе до 333 700 в апреле.
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Вышел первый трейлер фильма «Майор Гром: Чумной Доктор»

Издательство Bubble и онлайн-кинотеатр Кинопоиск HD выбрали своеобразный способ представить фильм "Майор Гром: Чумной Доктор".
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Дания назвала условия остановки «Северного потока-2»

"Из-за санкций швейцарская судоходная компания Allseas остановила работу своего судна, а концы трубопровода просто опустили на дно моря рядом с Борнхольмом", - цитирует издание РИА Новости.
Вестник Кавказа вчера в 11:02
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Здоровье

В России утвердили правила профилактики коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова утвердила санитарно-эпидемиологические правила профилактики коронавируса в России, которые будут действовать до 1 января 2021 года.
Lenta.ru 07:30
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Общество

Москвичи могут с 27 мая пройти тест на наличие антител к коронавирусу

Все москвичи с 27 мая могут пройти бесплатный тест на наличие антител к коронавирусу.
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