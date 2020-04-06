Энергетика

Газета.RuГазета.RuBloomberg: Москва и Эр-Рияд не смогут договориться о сделке по нефти

РФ и саудиты не могут договориться об условиях новой сделки по сокращению нефтедобычи. Москва и Эр-Рияд попробуют уговорить США присоединиться к соглашению на встрече министров энергетики G20. Россия в случае присоединения к соглашению Америки готова сократить добычу на 10%, пишет Bloomberg.
Читать в источнике
Комментировать592

Подробнее о событии

Bloomberg: США и Канаду не приглашают обсуждать соглашение ОПЕК+

REGNUM16:53

Bloomberg сообщил о препятствии для сделки России и Саудовской Аравии

РИА Новости04:49

Названо новое препятствие в сделке между Россией и Саудовской Аравией

Lenta.ru03:18

Страны «Большой двадцатки», по некоторым данным, попросят США присоединиться к сделке по сокращению добычи нефти

Эхо Москвы06:04

Уйти, чтобы вернуться: почему России, ОПЕК и США трудно договориться

РБК03:38

Bloomberg узнал о споре России и Саудовской Аравии из-за новой сделки о добыче нефти

URA.Ruвчера в 23:38

Bloomberg узнал о разногласиях России и саудовцев по новому сокращению добычи нефти

Forbesвчера в 13:08
Показать все источники
Автоматически обработаны 7133 источника, обновлено в 20:13, Ашберн

Комментарии

Общество

Бизнесмен Евгений Пригожин подал в суд на Любовь Соболь

В разговоре с журналистами Соболь назвала бизнесмена "бандитом". Телеканал также стал ответчиком по этому иску.
Эхо Москвы 15:00
Экономика

Каждому россиянину предложили выплачивать по 50 тысяч рублей

Власти России могли бы выплатить каждому россиянину единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
Smolnarod.ru 06:11
Авто

BMW рассекретила новый мотоцикл R 18

Компания BMW рассекретила новый мотоцикл R 18 — серийный круизер, который должен стать конкурентом для моделей Harley-Daidson.
Коммерсантъ 08:11
Общество

В России утвердили список сайтов с бесплатным доступом

Минкомсвязь утвердила перечень из 391 социально значимого сайта, сообщает ТАСС. Доступ к этим сайтам не будет тарифицироваться.
Газета.Ru 15:11
Экономика

Правительство разработало стресс-тесты для экономики

Минпромторг подготовил два стресс-теста для российских системообразующих компаний с целью проверки финансовой устойчивости предприятий, передает РБК.
ФедералПресс 12:32
Экономика

Альфа-банк ограничил кредитование клиентов из-за пандемии коронавируса

Альфа-банк принял решение ограничить выдачу кредитов, в том числе ипотечных, заемщикам, работающим в наиболее пострадавших от пандемии коронавируса секторах экономики.
РБК 16:03
Политика

Кадыров отказался открыть границы Чечни для жителей других регионов

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале ответил на требование премьер-министра Михаила Мишустина снять ограничения на передвижение между регионами.
Ведомости 13:04
Общество

В России разработали схему лечения тяжелой формы коронавируса

В России разработана схема лечения тяжелой коронавирусной пневмонии с помощью препарата "Даларгин", сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 12:03
Общество

Кабмин установил ограничения на торговлю медицинскими масками

Правительство России опубликовало на своём сайте постановление, согласно которому продавать медицинские изделия, в том числе маски и перчатки, запрещено организациям, не имеющим лицензии на осуществление фармацевтической деятельности.
RT на русском 06:18
Здоровье

Людей из группы риска первыми проверят на антитела к коронавирусу

Директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов сообщил, что первыми, кого проверят на антитела к коронавируса станут люди из группы риска, а также те, кто уже переболел COVID-19.
Вестник Кавказа 15:33
Космос

Корабль Starliner повторно полетит к МКС без экипажа

Новейший американский космический корабль Starliner компании Boeing вновь совершит испытательный полет без экипажа к Международной космической станции.
Газета.Ru 19:58
Энергетика

Кабмин планирует ввести эмбарго на ввоз дешевого бензина

Чтобы предотвратить поставки дешевого бензина на российский рынок, кабмин может ввести временный запрет на импорт нефтепродуктов.
BFM.ru 15:30
Общество

Лещенко заявил, что его попросили «выматываться из Коммунарки»

Лещенко заявил, что врач продемонстрировал на пальцах "викторию", сообщил артисту о том, что он здоров, и предложил "выматываться из Коммунарки".
Ореанда-Новости 07:15
Происшествия

В «Гидре» запустили печатные станки

Фальшивки весьма высокого качества изготавливали в Нижнем Новгороде, откуда через законспирированную сеть поставляли практически во все регионы РФ, используя интернет-ресурс Hydra и его «зеркала», регулярно блокируемые Роскомнадзором.
Коммерсантъ 18:17
Авто

Fisker Ocean получит внедорожную версию

Компания Fisker сделает внедорожную версию своего электрического кроссовера Ocean, сообщает Top Gear со ссылкой на основателя и главу марки Хенрика Фискера.
Коммерсантъ 10:26
Общество

Роспотребнадзор начинает проводить тестирования на коронавирус на дому

На сайте Роспотребнадзора опубликована запись, информирующая россиян о возможности проведения тестирования на наличие COVID-19 в организме на дому.
Evo-rus.com 02:06
Экономика

В России утвердили меры по спасению экономики от коронавируса

Правительство утвердило список мер по поддержке организаций и индивидуальных предпринимателей, занятых в сферах, наиболее пострадавших от распространения коронавируса.
РИА Новости 12:11
Футбол

От коронавируса скончалась мать Гвардиолы

Мать главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы умерла после заражения коронавирусом.
НТВ 11:33
Общество

В Минздраве объяснили рост числа молодых россиян с коронавирусом

Количество молодых россиян с коронавирусом увеличилось из-за того, что многие не соблюдают режим самоизоляции.
URA.Ru 18:39
Общество

Состояние заразившегося коронавирусом Бориса Джонсона ухудшилось

5 апреля Джонсона госпитализировали по совету лечащего врача.
Lenta.ru 15:23
Общество

Доктор назвал ошибки людей, защищающихся перчатками от коронавируса

Доктор Каран Рангараджан рассказал об ошибках людей, которые в период распространения коронавируса посещают магазин в перчатках.
OAnews 14:50
Общество

Способное достроить «Северный поток-2» судно направилось в Европу

Национальная служба новостей 09:58
Шоу-бизнес

Цымбалюк-Романовская призналась в верности Джигарханяну

Пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская после расставания с Прохором Шаляпиным призналась, что все еще хранит верность своему бывшему мужу Армену Джигарханяну.
ФАН 20:08
Шоу-бизнес

Надежду Бабкину ввели в искусственную кому

Lenta.ru 18:16
Происшествия

В Рязанской области мужчина расстрелял пять человек

По версии следствия, в субботу около 22 часов мужчина 1988 года рождения, находясь на балконе своей квартиры, сделал замечание компании молодых людей, которые громко разговаривали на улице под его окнами.
Газета.Ru вчера в 02:27
Общество

Китай решил закрыть границу с Приморьем

Ранее сообщалось о том, что Олег Кожемяко потребовал запретить транзит граждан КНР через Приморье.
Deita.ru 19:05
Кино

Запущен стриминговый сервис коротких видео Quibi

Некоторые аналитики считают, что сервис, который уже привлек финансирование на общую сумму $1,8 млрд, был запущен не в самое удачное время — во время введенного в разных странах карантина люди скорее склонны смотреть длинные сериалы и фильмы, чем 10-минутные видео, предназначенные для просмотра в ожидании поезда в метро или кофе в кофейне.
Коммерсантъ 12:49
Общество

Минпросвещения предложило новые даты проведения ЕГЭ

Минпросвещения опубликовало проект приказа о переносе дат проведения единого государственного экзамена в 2020 году.
РБК 12:42
Игры

Half-Life: Alyx запустили с минимальными настройками графики

Cyber.sports.ru 04 апреля в 12:40
Экономика

Троценко предложил обнулить подоходный налог для малоимущих

Российский миллиардер, владелец Aeon Роман Троценко предложил ввести в России прогрессивную шкалу налога на доходы физических лиц (НДФЛ), установив при этом нулевую ставку на доходы менее двух минимальных размеров оплаты труда.
Ведомости 10:41
Как работают Яндекс.Новости?
Ситуация на рынках из-за развала ОПЕК+Больше новостей по теме
Главное