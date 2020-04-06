Энергетика
Газета.RuBloomberg: Москва и Эр-Рияд не смогут договориться о сделке по нефти
РФ и саудиты не могут договориться об условиях новой сделки по сокращению нефтедобычи. Москва и Эр-Рияд попробуют уговорить США присоединиться к соглашению на встрече министров энергетики G20. Россия в случае присоединения к соглашению Америки готова сократить добычу на 10%, пишет Bloomberg.
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Общество
В Приморье ввели электронные пропуска для передвижения
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Как сообщили в правительстве региона, в реанимации скончалась 73-летняя женщина, имевшая первую группу инвалидности.
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Политики продолжают прогнозировать развал Евросоюза из-за коронавируса
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Металлические ограждения и посты контроля выставили на улицах Ростова-на-Дону для регулирования ситуации с распространением коронавируса, сообщил журналистам представитель правительства Ростовской области.
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Общество
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Общество
В НИИ Склифосовского заявили, что медперсонала в институте достаточно
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Блогер Павел Петель погиб в ДТП
Блогер Павел Петель погиб в результате ДТП в Московской области в Подольске. Об этом в Instagram сообщил его друг.
Общество
На Кубани могут снять ограничения на передвижение внутри городов
Краснодар, 6 апреля 2020, 14:10 — REGNUM Запрет на передвижение внутри населённых пунктов могут снять на территории Краснодарского края с 12 апреля при условии, если в регионе не ухудшится ситуация с коронавирусом.
Финансы
ЦБ РФ понизил официальный курс доллара и евро
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Лев Лещенко готовится к выписке
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Общество
Работающие тамбовчане старше 65 лет могут уйти на больничный
Работающие тамбовчане старше 65 лет могут получить больничный, чтобы продолжать находиться в режиме самоизоляции.
Общество
В Японии объявят режим ЧС с 7 апреля из-за коронавируса
Общество
Кадыров похвалил полицейского, избившего нарушителя самоизоляции
Экономика
Власти подготовили стресс-тесты для экономики
Российские власти разработали два стресс-сценария развития кризиса в экономике, предназначенные для проверки финансовой устойчивости системообразующих предприятий.
Политика
В ЕС оценили санкции против России в условиях пандемии
В конце марта группа государств в защиту Устава ООН, в которую входят Россия, Венесуэла, Иран, Китай, КНДР, Куба, Никарагуа и Сирия, призвала Генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша выступить с требованием об отмене односторонних санкций в условиях пандемии коронавируса.
Общество
Правительство ограничило в России торговлю медицинскими масками
В России введены ограничения на оптовую и розничную торговлю медицинскими масками и некоторыми другими изделиями медицинского назначения.
Гаджеты
Новый Honor 30 Pro был замечен в бенчмарке
Аппарат был замечен в бенчмарке Geekbench под каталожным номером Huawei EBG-AN00.
Общество
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Санкт-Петербург, по оценкам городских властей, отстает от Москвы по темпам распространения коронавируса примерно на три недели.
Общество
В Роспотребнадзоре назвали стоимость теста на коронавирус на дому
Как отмечает «Газета.ру», сдать тест можно по желанию и без направления врача.
Армия и оружие
Российские военные приступили к борьбе с коронавирусом в Сербии
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На минувшей неделе Оксана Самойлова заявила, что разводится с рэп-исполнителем Джиганом.
Общество
В Совфеде предложили разрешить регистрацию в апартаментах
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Общество
RT показал статистику просмотров на YouTube после обвинения в накрутке
Телеканал RT показал статистику просмотров своего YouTube-канала в ответ на обвинения Фонда борьбы с коррупцией (ФБК)* в накрутке просмотров на видеохостинге.
Общество
Названы регионы с новыми случаями заражения коронавирусом
В России за минувшие сутки было зарегистрировано 954 новых случая заражения коронавирусом в 49 регионах, сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с инфекцией.