РФ и саудиты не могут договориться об условиях новой сделки по сокращению нефтедобычи. Москва и Эр-Рияд попробуют уговорить США присоединиться к соглашению на встрече министров энергетики G20. Россия в случае присоединения к соглашению Америки готова сократить добычу на 10%, пишет Bloomberg.

Bloomberg: Москва и Эр-Рияд не смогут договориться о сделке по нефти

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Общество Минпромторг проведет расследование инцидента с замминистра в Ижевске Министерство промышленности и торговли проведет внутреннее расследование в связи с инцидентом, который 5 апреля произошел в аэропорту Ижевска с участием замглавы ведомства и экс-губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова.

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Общество На Кубани могут снять ограничения на передвижение внутри городов Краснодар, 6 апреля 2020, 14:10 — REGNUM Запрет на передвижение внутри населённых пунктов могут снять на территории Краснодарского края с 12 апреля при условии, если в регионе не ухудшится ситуация с коронавирусом.

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Экономика Власти подготовили стресс-тесты для экономики Российские власти разработали два стресс-сценария развития кризиса в экономике, предназначенные для проверки финансовой устойчивости системообразующих предприятий.

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Общество Правительство ограничило в России торговлю медицинскими масками В России введены ограничения на оптовую и розничную торговлю медицинскими масками и некоторыми другими изделиями медицинского назначения.

Общество В Совфеде предложили разрешить регистрацию в апартаментах В комитете Совета Федерации по федеративному устройству разработали законопроект, который позволит перевести апартаменты в разряд жилых помещений с возможностью регистрации в них, сообщает пресс-служба верхней палаты парламента.