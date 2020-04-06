Энергетика
Газета.RuBloomberg: Москва и Эр-Рияд не смогут договориться о сделке по нефти
РФ и саудиты не могут договориться об условиях новой сделки по сокращению нефтедобычи. Москва и Эр-Рияд попробуют уговорить США присоединиться к соглашению на встрече министров энергетики G20. Россия в случае присоединения к соглашению Америки готова сократить добычу на 10%, пишет Bloomberg.
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