РЕН ТВBloomberg: НАТО в новой стратегии может назвать Россию «непосредственной угрозой»НАТО в новой стратегии, которые примут на июньском саммите в Мадриде, может обозначить поведение России как "непосредственную угрозу".РЕН ТВВ прошлой версии стратегической концепции НАТО, опубликованной в 2010 году, Россия рассматривалась в качестве партнера Североатлантического альянса.Lenta.ru"Союзники, вероятно, оставят открытой возможность возобновления отношений, если поведение Москвы изменится", - пишет агентство, ссылаясь на слова представителя альянса.РИА Новости15 мая Финляндия официально объявила о решении вступить в НАТО.РБКЧитать далееСвернутьФАНФАНИА Красная ВеснаПолитика СегодняПрофильРосбалтLife.ruГазета.RuVesiskitim.ruREGNUMГЛАС.RUКурьер. Среда. БердскiReactorТелеканал 360°РБКDaily StormЦентральная Служба НовостейRTVIВечерняя МоскваReadovka NewsПодробнее о событииBloomberg: в готовящейся стратегии НАТО деятельность РФ могут назвать «прямой угрозой»ТАСС08:52Bloomberg: в новой стратегии НАТО Россию могут обозначить как непосредственную угрозуИзвестия08:32Bloomberg: в новой стратегии НАТО РФ могут обозначить как непосредственную угрозу альянсуLenta.ru07:56Bloomberg: Россия может быть обозначена как непосредственная угроза в новой стратегии НАТОГазета.Ru08:16Блумберг: в новой стратегии НАТО Россию могут обозначить как непосредственную угрозуРИА Новости08:11Bloomberg: в НАТО задумали обозначить Россию как «непосредственную угрозу»Московский Комсомолец08:04Bloomberg: НАТО планирует обозначить Россию как «непосредственную угрозу» в новой стратегии альянсаКомсомольская правда08:25Показать ещёОценить441Поделиться