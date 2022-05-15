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Bloomberg: НАТО в новой стратегии может назвать Россию «непосредственной угрозой»

НАТО в новой стратегии, которые примут на июньском саммите в Мадриде, может обозначить поведение России как "непосредственную угрозу".
РЕН ТВ
В прошлой версии стратегической концепции НАТО, опубликованной в 2010 году, Россия рассматривалась в качестве партнера Североатлантического альянса.
Lenta.ru
"Союзники, вероятно, оставят открытой возможность возобновления отношений, если поведение Москвы изменится", - пишет агентство, ссылаясь на слова представителя альянса.
РИА Новости
15 мая Финляндия официально объявила о решении вступить в НАТО.
РБК

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