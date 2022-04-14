Будьте в Плюсе

Bloomberg: Нидерланды не позволят компаниям принять требование об оплате газа в рублях

Нидерланды не позволят своим компаниям принять требование Москвы об оплате газа в рублях, сообщает
 агентство Bloomberg со ссылкой на власти страны.
РИА Новости
Представитель министерства экономики и климатической политики Нидерландов сообщил, что требование об плате за газ в рублях нарушает санкции Евросоюза в отношении России.
Ведомости
Отмечается, что правительство Нидерландов согласно с выводом Еврокомиссии о том, что «российский указ является нарушением существующих санкций».
REGNUM
Президент России 23 марта заявил о переводе оплаты природного газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры, в рубли, чтобы отказаться от использования в расчетах долларов, евро.
РИА Новости

Подробнее о событии

Bloomberg: власти Нидерландов не позволят своим компаниям оплачивать газ в рублях
Комсомольская правда07:40
Bloomberg: Нидерланды не позволят компаниям принять требование об оплате газа в рублях
РИА Новости06:44
Bloomberg: Нидерланды запретят своим компаниям оплачивать газ в рублях
Коммерсантъ07:20
Bloomberg: Нидерланды не разрешают своим компаниям принять требование об оплате газа в рублях
Газета.Ru07:15
Bloomberg: власти Нидерландов предписали фирмам отказаться от оплаты газа из РФ в рублях
ТАСС07:15
Власти Нидерландов запретили своим компаниям соглашаться на оплату газа в рублях
Московский Комсомолец06:53
Власти Нидерландов призвали свои компании отказаться от оплаты газа из России в рублях
Lenta.ru07:28

Интересное

Путин заявил о задержке банками недружественных стран оплаты российских энергоносителей

Президент России Владимир Путин заявил, что банки недружественных стран задерживают оплату российских энергоносителей.
RT на русском07:57

Брянский губернатор Богомаз заявил об обстреле жилых домов в Климово со стороны ВСУ

По словам главы региона, в результате обстрела со стороны украинских военных были повреждены два жилых дома в поселке городского типа Климово.
Lenta.ru07:22

Зеленский потребовал у Еврокомиссии семь миллиардов долларов финансовой помощи в месяц

"Украине требуется семь миллиардов долларов в месяц в виде срочной финансовой помощи для покрытия социальных выплат и зарплат, заявил президент Владимир Зеленский председателю Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен, когда она посетила Киев на прошлой неделе", - говорится в сообщении агентства.
РИА Новости06:48

Поклонская заявила, что не знакома с задержанным в Одессе якобы бывшим мужем Клименко

Ранее СМИ начали распространять информацию о том, что в Одессе сотрудниками ГБР был задержан глава фракции партии ОПЗЖ Мариупольского горсовета Владимир Клименко, который якобы является бывшим мужем Поклонской, передает «Газета.Ru».
Известия07:38

При въезде в Крым задержан участник украинского вооружённого формирования из Мариуполя

ФСБ совместно с пограничниками задержали при попытке въехать в Россию через границу в Крыму под видом беженца из Мариуполя участника украинского незаконного вооруженного формирования.
RT на русском05:26

Банк России: средняя ставка по вкладам упала ниже 17% годовых

Новый уровень ставки стал ориентиром для крупнейших игроков: в первую декаду марта средняя доходность депозитов достигла 20,51% годовых, но потом начала незначительно падать, до 18,58% в конце месяца.
РБК07:53

Сестра Джонни Деппа рассказала в суде о побоях со стороны их матери

Свидетельницу спросили, давал ли Джонни отпор своей матери. Сестра актера ответила, что он никогда подобным не занимался.
Телепрограмма07:03

Песков сообщил, что военные доложили Путину о ситуации с крейсером «Москва»

Владимир Путин получил доклад по ситуации с крейсером "Москва", сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости07:16

Хинштейн рассказал о планах МВД возбудить дело после нападения с краской на Муратова

В МВД в ближайшее время возбудят дело в отношении подозреваемых в нападении на главного редактора «Новой газеты» Дмитрия Муратова.
Lenta.ru07:34

Фильм Серебренникова «Жена Чайковского» вошел в основной конкурс Каннского кинофестиваля

Новый фильм российского режиссера Кирилла Серебренникова "Жена Чайковского" вошел в основной конкурс 75-го Каннского кинофестиваля.
ТАСС06:30