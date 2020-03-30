Норвегия может усугубить последствия так называемой "нефтяной войны": страна увеличит добычу на крупнейшем месторождении Йохан Свердруп в Северном море. Благодаря низкой себестоимости проект будет рентабельным даже при ценах на нефть в $20 за баррель.

Общество В Калининграде вводится всеобщий режим самоизоляции Сегодня стало известно, что с 31 марта, для снижения распространения коронавирусной инфекции в Калининградской области расширили ограничительные меры.

Здоровье В Италии зафиксирован спад роста заболеваемости коронавирусом Руководитель инфекционного отдела Института здравоохранения Италии Франко Локателли сообщил, что зафиксирован рекордно низкое количество новых случаев заболевания коронавирусом в стране, пишут «Известия».

Общество Мэрия объяснила введение режима самоизоляции в Москве Жителям Москвы запретили выходить из дома, так как многие из них не выполняли рекомендаций по борьбе с распространением коронавируса, заявила вице-мэр столицы Анастасия Ракова в интервью «Первому каналу».

Общество Ограничительные меры из-за коронавируса продлевает Финляндия до мая Премьер-министр Финляндии Санна Марин сообщила журналистам о том, что власти приняли решение о продлении ограничительных и карантинных мер, связанных с пандемией коронавируса, вплоть до 13 мая 2020 года.

Экономика В Госдуме предлагают ввести льготы для пенсионеров по уплате налога на проценты Президент России Владимир Путин в ходе обращения к нации на фоне распространения коронавируса предложил ввести налог на доходы по вкладам и ценным бумагам в размере 13% в отношении граждан, общий объем инвестиций которых превышает 1 млн руб. По словам социологов, чаще всего на депозитах сберегают средства люди пенсионного и предпенсионного возраста.

Происшествия В Москве на фоне карантина активизировались мошенники В Останкинском районе Москвы молодые люди в форме с надписью "Охрана" потребовали с вышедшей на улицу пенсионерки заплатить им за молчание о якобы нарушении карантина, сообщил телеканал "360" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Общество Губернатор Нью-Йорка: масштабы смертности от коронавируса ошеломляют Губернатор американского штата Нью-Йорк Эндрю Куомо в беседе с журналистами признался, что уровень смертности от COVID-2019 в регионе является шокирующим.

Общество Кадыров заявил, что знает способ убить коронавирус Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что знает, как убить коронавирус COVID-19. Об этом он заявил в прямом эфире телеканала ЧГТРК "Грозный".

Космос Российский «Экспресс-АМ6» сломался Агентство пишет, что «Экспресс-АМ6» сломался «в связи с аномальной работой жидкостного контура системы терморегулирования».

Общество Скворцова рассказала о российском препарате от коронавируса Представленный Федеральным медико-биологическим агентством России препарат от коронавируса "Мефлохин" легко переносится и обладает выраженным противокоронавирусным действием, заявила глава ФМБА Вероника Скворцова.

Кино Звучит эпично: создатель «Дэдпула» надеется на кинокроссовер с «Росомахой» Да и сам Хью неоднократно заявлял в интервью, что в «Логане» он в последний раз предстал перед зрителями в этом образе и даже уговоры близкого друга Рейнольдса не способны изменить его точку зрения.

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Технологии Microsoft переименует сервис Office 365 в Microsoft 365 Компания Microsoft переименует сервис Office 365 (предоставляет по подписке набор классических инструментов Microsoft Office для работы с документами) в Microsoft 365 и внедрит в него ряд новых функций и программ, говорится в сообщении компании.