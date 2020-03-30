Энергетика

Газета.RuГазета.RuBloomberg: Норвегия окажет влияние на «нефтяную войну»

Норвегия может усугубить последствия так называемой "нефтяной войны": страна увеличит добычу на крупнейшем месторождении Йохан Свердруп в Северном море. Благодаря низкой себестоимости проект будет рентабельным даже при ценах на нефть в $20 за баррель.
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Скворцова рассказала о российском препарате от коронавируса

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В Госдуму внесен закон о налоге на проценты по вкладам

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