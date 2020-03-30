Норвегия может усугубить последствия так называемой "нефтяной войны": страна увеличит добычу на крупнейшем месторождении Йохан Свердруп в Северном море. Благодаря низкой себестоимости проект будет рентабельным даже при ценах на нефть в $20 за баррель.

Общество В Москве не продлевали режим всеобщей самоизоляции Информация о продлении действия указа мэра Москвы Сергея Собянина о режиме всеобщей самоизоляции до 14 апреля является неверной, заявил оперативный штаб по контролю ситуации с коронавирусом.

Общество Безработным москвичам выплатят компенсации из-за пандемии коронавируса Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что безработные москвичи получат выплаты в связи с пандемией нового типа коронавируса COVID-19.

Общество В Петербурге ввели режим полной изоляции В Санкт-Петербурге на фоне пандемии коронавируса COVID-19 до 5 апреля введен режим самоизоляции для всех жителей, соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов.

Происшествия У сбежавших из-под карантина приморцев не подтвердили коронавирус Коронавирус не подтвержден у двух жителей Приморья, сбежавших из-под карантина после прибытия из Израиля, сообщила журналистам замглавы регионального управления Роспотребнадзора Светлана Морозова.

Происшествия Коровий могильник обнаружили на юге Сахалина Коровий могильник обнаружили на юге Сахалина. Видеосъемка с комментариями возмущенного мужчины попала в мессенджеры.

Экономика Всемирный банк снизил прогноз по росту ВВП Китая Всемирный банк (ВБ) в понедельник на фоне экономических последствий вспышки нового коронавируса снизил прогноз по росту ВВП Китая до 2,3% при "базовом сценарии" и до 0,1% при "наихудшем" сценарии.

Здоровье Врач озвучил «печальный сценарий» карантина в России В самом "печальном сценарии" режим самоизоляции в России может продлиться до полутора лет, заявил врач-терапевт, медицинский директор фармацевтической компании "НоваМедика", Захар Лейкин в интервью Антону Красовскому на RT.

Авто В России отзывают 56 автомобилей Audi и Volkswagen Отзывными стали 32 кроссовера Audi, проданные в период с 2016 года, а также Touareg, которые были реализованы в России в период с 2018 года.

Шоу-бизнес Кудрявцева рассказала о вечеринке с зараженным Лещенко Артистка рассказала, что на самой съемочной площадке шоу с Лещенко ее не было, поскольку она испугалась, что заразилась COVID-19.

Общество Владелица Wildberries предложила закрыть торговые залы всех магазинов Владелица крупнейшего российского онлайн-ретейлера Wildberries и самая богатая женщина России по версии Forbes Татьяна Бакальчук призвала всех ретейлеров, в том числе продовольственных, перевести свои магазины в режим выдачи товара или доставки.