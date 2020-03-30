Энергетика

Газета.RuГазета.RuBloomberg: Норвегия окажет влияние на «нефтяную войну»

Норвегия может усугубить последствия так называемой "нефтяной войны": страна увеличит добычу на крупнейшем месторождении Йохан Свердруп в Северном море. Благодаря низкой себестоимости проект будет рентабельным даже при ценах на нефть в $20 за баррель.
Читать в источнике
Комментировать414

Подробнее о событии

Норвегия намерена нарастить добычу нефти

Московский Комсомолец21:45

Норвегия намерена увеличить добычу нефти

ТАСС20:42

Bloomberg: Норвегия окажет влияние на «нефтяную войну»

Газета.Ru12:20

СМИ: Норвегия решила увеличить переизбыток нефти на мировом рынке

РИА Новости18:06

Пока вы не уснули: в России резко возросло число больных коронавирусом

Рамблер12:34

Норвегия готовится увеличить избыток нефти на рынке

Российская газета09:55

Стало известно о планах Норвегии ударить по ценам на нефть

Взгляд.ру08:30
Показать все источники
Автоматически обработано 7119 источников, обновлено в 23:08, Ашберн

Комментарии

Политика

США направят Италии медицинскую помощь на $100 млн

Президент США Дональд Трамп в связи с распространением коронавируса пообещал направить Италии медицинскую помощь на $100 млн.
Известия 18:15
Биатлон

Тренеры сборной России по биатлону огласили основу на следующий сезон

В отчете есть и рекомендация тренеров мужской сборной во главе с Сергеем Белозеровым по составу команды на подготовку к сезону-2020/21.
Inc-news.ru 14:00
Общество

В Москве не продлевали режим всеобщей самоизоляции

Информация о продлении действия указа мэра Москвы Сергея Собянина о режиме всеобщей самоизоляции до 14 апреля является неверной, заявил оперативный штаб по контролю ситуации с коронавирусом.
Ведомости 13:15
Общество

Роспотребнадзор создал высокоточный тест для диагностики коронавируса

Роспотребнадзор представил высокоточный тест для диагностики коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
RT на русском 20:36
Общество

Путин призвал изменить порядок обслуживания в магазинах и аптеках

Президент Владимир Путин объявил о необходимости обеспечить особый порядок обслуживания россиян в магазинах и аптеках.
Piter.tv 12:28
Общество

Безработным москвичам выплатят компенсации из-за пандемии коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что безработные москвичи получат выплаты в связи с пандемией нового типа коронавируса COVID-19.
Газета.Ru вчера в 13:07
Происшествия

В пятиэтажном доме в Красноярском крае произошел пожар

РИА Новости 21:25
Экономика

В Госдуму внесен закон о налоге на проценты по вкладам

В Госдуму РФ внесен законопроект, который вводит в РФ налогообложение доходов от процентов по вкладам, превышающим 1 млн рублей.
BFM.ru 14:10
Авто

Mazda CX-5 оснастили новыми технологиями

Японские кроссоверы Mazda CX-5 появились у британских дилеров с новыми технологиями.
Дни24 вчера в 03:44
Общество

В Петербурге ввели режим полной изоляции

В Санкт-Петербурге на фоне пандемии коронавируса COVID-19 до 5 апреля введен режим самоизоляции для всех жителей, соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов.
Газета.Ru 15:49
Общество

В Свердловской области ввели режим самоизоляции из-за коронавируса

Свердловская область вводит режим полной самоизоляции для граждан из-за коронавируса, сообщил глава региона Евгений Куйвашев.
РИА Новости 10:45
Общество

Аналитики создали модель распространения коронавируса в России

В основу легли разработанные мировым сообществом математические модели распространения инфекций в городах.
Ведомости 10:47
Армия и оружие

Ледоколы провели корабли Тихоокеанского флота через пролив Лаперуза

На видео продемонстрирована проводка отрядов кораблей через ледовые поля в районе пролива Лаперуза.
Военное дело 10:22
Здоровье

В Приморье выявили два новых случая заражения коронавирусом

В Приморском крае подтверждены два новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 21:40
Общество

26 регионов России ввели режим самоизоляции

Вслед за Москвой еще 24 региона России объявили режим самоизоляции из-за коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 14:09
Шоу-бизнес

Певица Нюша опубликовала откровенное фото в боди

29-летняя певица Нюша порадовала оставшихся дома из-за карантина подписчиков в Instagram горячим фото.
Газета Кемерова 17:49
Общество

Россиянам напомнили о незаконности отправки работников в неоплачиваемый отпуск

Министерство труда напомнило россиянам о незаконности отправки работников в неоплачиваемый отпуск, пишет принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Lenta.ru 21:47
Происшествия

У сбежавших из-под карантина приморцев не подтвердили коронавирус

Коронавирус не подтвержден у двух жителей Приморья, сбежавших из-под карантина после прибытия из Израиля, сообщила журналистам замглавы регионального управления Роспотребнадзора Светлана Морозова.
РИА Новости 22:28
Происшествия

Коровий могильник обнаружили на юге Сахалина

Коровий могильник обнаружили на юге Сахалина. Видеосъемка с комментариями возмущенного мужчины попала в мессенджеры.
АСТВ 22:41
Экономика

Всемирный банк снизил прогноз по росту ВВП Китая

Всемирный банк (ВБ) в понедельник на фоне экономических последствий вспышки нового коронавируса снизил прогноз по росту ВВП Китая до 2,3% при "базовом сценарии" и до 0,1% при "наихудшем" сценарии.
ТАСС 22:27
Здоровье

Врач озвучил «печальный сценарий» карантина в России

В самом "печальном сценарии" режим самоизоляции в России может продлиться до полутора лет, заявил врач-терапевт, медицинский директор фармацевтической компании "НоваМедика", Захар Лейкин в интервью Антону Красовскому на RT.
РИА Новости 16:49
Авто

В России отзывают 56 автомобилей Audi и Volkswagen

Отзывными стали 32 кроссовера Audi, проданные в период с 2016 года, а также Touareg, которые были реализованы в России в период с 2018 года.
Tvoe-avto.com 15:04
Общество

МЧС предупредило москвичей о сильном ветре и снеге

В ведомстве отметили, что синоптики прогнозируют усиление ветра до 17 метров в секунду, мокрый снег, метель, гололедицу и резкое похолодание.
Вечерняя Москва вчера в 20:18
Происшествия

Третий случай заражения коронавирусом подтвердили в Иркутской области

В Иркутской области подтвердился третий случай заражения коронавирусной инфекций.
Сибирские Новости 19:53
Шоу-бизнес

Кудрявцева рассказала о вечеринке с зараженным Лещенко

Артистка рассказала, что на самой съемочной площадке шоу с Лещенко ее не было, поскольку она испугалась, что заразилась COVID-19.
NewInform вчера в 13:55
Общество

Владелица Wildberries предложила закрыть торговые залы всех магазинов

Владелица крупнейшего российского онлайн-ретейлера Wildberries и самая богатая женщина России по версии Forbes Татьяна Бакальчук призвала всех ретейлеров, в том числе продовольственных, перевести свои магазины в режим выдачи товара или доставки.
РБК 13:43
Единоборства

Уайт: бой Хабиба и Фергюсона состоится 18 апреля где-то на этой Земле

Президент UFC Дэна Уайт поделился мыслями о турнире UFC 249, главным событием которого должен стать поединок чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона.
Чемпионат 17:39
Здоровье

Обнаружена связь между коронавирусом и ожирением

Российские ученые обнаружили связь между коронавирусом и ожирением.
Lenta.ru 20:49
Политика

Путин подписал указ о начале весеннего призыва

Президент Владимир Путин подписал указ о призыве на военную службу. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.
РБК 12:33
Энергетика

Польская PGNiG сообщает, что выиграла у «Газпрома» дело на $1,5 млрд

Польская нефтегазовая компания PGNiG сообщила, что выиграла у российского "Газпрома" арбитраж на $1,5 млрд, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 12:55
Как работают Яндекс.Новости?
Ситуация на рынках из-за развала ОПЕК+Больше новостей по теме
Главное