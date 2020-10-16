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Центральная Служба Новостей
Центральная Служба Новостей

Bloomberg: Норвегия смогла заработать на коронавирусе десятки миллиардов долларов

Стране удалось достичь это благодаря росту акций технологических компаний. Общая доходность фонда составляет около 1,2 трлн долларов, а за время пандемии он прибавил дополнительные 4,3 процентных пункта.В источнике
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Народные новости

Норвегия заработала на коронавирусе $44 млрд

Народные новости10:04
Саминвестор

Крупнейший суверенный фонд мира заработал на технологиях

Саминвестор03:51
Lenta.ru

Крупнейший резервный фонд мира заработал миллиарды на коронавирусе

Lenta.ru23:42
ПРАЙМ

Крупнейший резервный фонд мира заработал миллиарды на коронавирусе

ПРАЙМ02:06
Центральная Служба Новостей

Bloomberg: Норвегия смогла заработать на коронавирусе десятки миллиардов долларов

Центральная Служба Новостей01:16
ГЛАС.RU

Норвегия смогла заработать на коронавирусе миллиарды

ГЛАС.RU03:05
KDPConsulting.ru

На каждого норвежца приходится € 185 000 пенсионных денег: нефтяной фонд Норвегии вырос на € 37,8 млрд в 3 квартале

KDPConsulting.ruвчера в 10:35

Германия передаст доклад по Навальному всем странам-членам ОЗХО

Германия решила передать технический отчет о результатах обследования основателя ФБК Алексея Навального, подготовленный Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО), куда входит и Россия, всем государствам-членам ОЗХО, сообщило на своей странице в Twitter британское постпредство при ОЗХО.
Ведомости12:33

Мантуров назвал преимущество падения курса рубля к доллару на 20%

Произошедшее с начала года ослабление рубля почти на 20% по отношению к доллару станет благоприятным условием для российских компаний, не зависящих от зарубежной продукции, добавил Мантуров.
РИА Новостивчера в 15:30

Одна из крупнейших бомб времен Второй мировой взорвалась в Польше при разминировании

На глубине двенадцать метров находилась бомба Tallboy весом 5 тонн и длинной 6 м. По словам взрывотехников, найденный объект оказался крупнейшим из когда-либо обнаруженных в Польше снарядов времен Второй мировой.
Evo-rus.comвчера в 14:38

ЕС призвал Россию не отказываться от трехсторонних консультаций по MH17

Лидеры стран Евросоюза призвали Россию продолжать трехсторонние консультации с Австралией и Нидерландами по проблемам, связанным с крушением малайзийского Boeing в Донбассе, говорится в заявлении по итогам саммита глав государств и правительств стран ЕС.
Интерфакс09:53

Галкин спародировал Зеленского

Телеведущий и юморист Максим Галкин спародировал президента Украины Владимира Зеленского, пошутив на тему "пяти важных вопросов", на которые предстоит ответить украинцам во время предстоящих местных выборов.
РИА Новости12:27