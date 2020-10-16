Bloomberg: Норвегия смогла заработать на коронавирусе десятки миллиардов долларов
Стране удалось достичь это благодаря росту акций технологических компаний. Общая доходность фонда составляет около 1,2 трлн долларов, а за время пандемии он прибавил дополнительные 4,3 процентных пункта.В источнике
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Bloomberg: Норвегия смогла заработать на коронавирусе десятки миллиардов долларов
Центральная Служба Новостей01:16
На каждого норвежца приходится € 185 000 пенсионных денег: нефтяной фонд Норвегии вырос на € 37,8 млрд в 3 квартале
KDPConsulting.ruвчера в 10:35