Один человек погиб при ЧП на шахте "Листвяжная" в Кузбассе, число пострадавших возросло до 43, двое из которых госпитализированы в тяжелом состоянии, сообщается в официальном Telegram-канале губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева.
Народная артистка Российской Федерации Светлана Дружинина прокомментировала в среду, 24 ноября, заявления певца Юрия Лозы о том, что медики, пригласившие его в «красную зону», якобы хотят заразить его из корыстных побуждений.
Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) проанализировал риски, которые могут возникнуть после присоединения России к глобальной реформе корпоративного налогообложения, инициированной Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и «Группой двадцати» (G20).
Директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс во время визита в Москву в ноябре предупредил о последствиях для России, если американские спецслужбы сочтут ее ответственной за "гаванский синдром" у американских дипломатов, сообщает Washington Post со ссылкой на источники.