В Челябинске повысили стоимость товаров в магазинах фиксированных цен

Разбираемся с игроками рынка и экспертами, насколько болезненным для покупателей будет изменение стоимости товаров, как это повлияет на продажи и дальнейшее развитие магазинов фиксированных цен в регионах и, в частности, в Челябинске.