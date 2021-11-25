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Bloomberg: ОПЕК ожидает, что высвобожденная из резерва нефть создаст переизбыток на рынке

Организация стран - экспортеров нефти (ОПЕК) прогнозирует, что задействованная из стратегических резервов доля нефти может привести к значительным излишкам поставок на мировой рынок.
ТАСС
Ряд делегатов стран ОПЕК отметили, что рассматривают отмену запланированного на январь увеличения производства в случае перенасыщения рынка выпущенными запасами.
ТАСС
США во вторник объявили о высвобождении 50 млн баррелей нефти из стратегических резервов.
ТАСС
В Белом доме подчеркнули, что задействовать часть нефтяных запасов намерены и ряд других государств, включая Великобританию, Индию, Китай, Южную Корею и Японию.
Евразия Daily

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ОПЕК ожидает, что нефть из стратегических резервов импортеров увеличит излишек предложения на рынке
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