Разбираемся с игроками рынка и экспертами, насколько болезненным для покупателей будет изменение стоимости товаров, как это повлияет на продажи и дальнейшее развитие магазинов фиксированных цен в регионах и, в частности, в Челябинске.
Россия будет вынуждена продлить соглашение о транзите газа через Украину или подписать новый договор, если Запад не позволит Москве запустить "Северный поток — 2", написал в статье для издания "Главред" президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", эксперт по вопросам энергетики Михаил Гончар.
Глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Уильям Бёрнс конфиденциально предупредил высшие российские спецслужбы о возможных последствиях, в случае если они окажутся причастными к инцидентам с так называемым гаванским синдромом, на который жаловались американские дипломаты.