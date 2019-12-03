Энергетика

ПрофильПрофильВ ОПЕК заявили о конце «золотого века» сланцевой нефти

Министры государств — членов ОПЕК считают, что в США «золотой век» добычи сланцевой нефти подошел к концу. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники в организации. По их мнению, в 2020 году рост добычи сланцевой нефти значительно замедлился по сравнению с предыдущим периодом.
Читать в источнике
Комментировать166
с чего всё началось
Оценивая нефтяную революцию Америки, министры стран Организации стран—экспортеров нефти (ОПЕК) считают, что золотой век добычи сланцевой нефти в США завершен, сообщает Bloomberg
.
Коммерсантъвчера в 22:17

Подробнее о событии

Эксперты опровергли скорый конец «золотого века» сланцевой нефти в США

Взгляд.ру05:26

Эксперт: Говорить о конце «золотого века» сланцевой нефти в США рано

Российская газета04:31

Bloomberg: в ОПЕК предрекли конец «золотого века» сланцевой нефти

РИА Новостивчера в 20:56

Bloomberg узнал мнение ОПЕК о конце «золотого века» сланцевой нефти в США

РБКвчера в 23:40

«Золотому веку» сланцевой нефти в США предрекли конец

Expert.ruвчера в 23:30

Bloomberg: в ОПЕК+ считают, что в США закончится сланцевый «золотой век»

ТАСС00:23

Предсказан конец золотой эпохи сланцевой нефти в США

Lenta.ruвчера в 19:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7078 источников, обновлено в 09:10, Ашберн
Общество

Российские школьники стали хуже читать и считать

Школьники из России по итогам международного исследования качества образования PISA (Programme for International Student Assessment) показали спад читательской, математической и естественно-научной грамотности.
ТАСС 05:00
Происшествия

Семьи погибших отреагировали на обвинение пилота в катастрофе SSJ-100

Lenta.ru 03:10
Транспорт

Проезд в московском метро подорожает

По новым правилам, разовая поездка по карте "Тройка" в метро, поездах Московского центрального кольца и Московских центральных диаметров в зоне "Центральная" составит 40 рублей, а билет "Единый" на одну поездку будет стоить пассажирам 57 рублей.
Газета.Ru 08:02
Энергетика

Россия и Украина договорились о транзите нефти на десять лет

Украинская «Укртранснафта» и российская «Транснефть» заключили соглашение о продлении действующего контракта на транзит нефти через территорию Украины на десять лет — с 1 января 2020 года до 1 января 2030-го.
Lenta.ru 08:03
Происшествия

ФСБ задержала членов «Хизб ут-Тахрир» в Москве и Челябинске

РБК 05:23
Политика

Венгрия попросила Россию помочь бороться с националистами на Украине

Lenta.ru 07:59
Происшествия

В ГИБДД уточнили число пострадавших в ДТП с автобусом под Воронежем

Госавтоинспекция уточнила данные о пострадавших в ДТП с участием автобуса в Воронежской области.
ТАСС 06:59
Происшествия

В Новом Уренгое кот вытолкнул ребенка из окна

В Новом Уренгое семилетняя девочка упала с девятого этажа из-за кота.
Вести.Ru 06:59
Общество

Сексолог рассказала о появлении новой сексуальной ориентации в России

Несколько лет назад в России возникла новая сексуальная ориентация — асексуал.
Lenta.ru вчера в 11:51
Музыка

Apple запустила музыкальную премию сервиса Apple Music

РБК 08:16
Политика

Путин назвал устаревшими стереотипы мышления НАТО

«Блоковые стереотипы мышления прошлых лет не могут быть хорошим инструментом для поиска и принятия эффективных решений в условиях быстро, стремительно меняющихся условий современного мира», — цитирует российского лидера «РИА Новости».
Известия 08:31
Экономика

Contact и Western Union приостановили переводы в Таджикистан

Во вторник издание РБК сообщило, что переводы в Таджикистан приостановили Western Union, Contact и "Близко", тогда как Unistream, MoneyGram и "Золотая корона" продолжают проводить операции.
ТАСС 01:43
Космос

NASA опубликовало снимки разбившегося индийского лунохода «Викрам»

МИР 24 02:19
Экономика

Saxo Bank опубликовал прогноз на 2020 год

Датский инвестиционный банк Saxo Bank опубликовал "шокирующие прогнозы" на 2020 год. Такие предсказания банк публикует ежегодно.
РИА Новости 04:06
Политика

СБ Украины объявила Цемаха в розыск

Служба безопасности Украины объявила в розыск бывшего командира одного из подразделений "противовоздушной обороны" самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Владимира Цемаха, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:59
Политика

В Кремле прояснили вопрос о новых поставках С-400 в Турцию

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, обсуждали ли лидер страны Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Эрдоган новую поставку ЗРК С-400 в Турцию, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 08:53
Происшествия

СК завершил расследование дела сестер Хачатурян

Следственный комитет завершил расследование дела в отношении сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца.
Известия 01:31
Общество

Госдума приняла закон о введении электронных трудовых книжек

Государственная дума в третьем и окончательном чтении приняла закон о введении электронных трудовых книжек.
РБК 07:34
Общество

ГИБДД исключит «площадку» из экзамена на права

ГИБДД рассчитывает, что водители перестанут сдавать "площадку" для получения прав с 1 октября 2020 года, сообщил начальник отделения экзаменационной работы управления надзорной деятельности ГУОБДД МВД Николай Гиляков.
РИА Новости 04:28
Музыка

Ани Лорак расплакалась на концерте в Киеве

Певица Ани Лорак вернулась в Киев для съемок в новогоднем шоу. Эфир записывался в здании национальной оперы Украины.
Вечерняя Москва вчера в 14:44
Общество

Навальный нашел у ведущей ВГТРК самолет и яхту за 8 млрд рублей

RuNews24.ru вчера в 10:03
Авто

С 1 января для водителей введут новые штрафы в России

Российским водителям к Новому году подготовили «подарок». С 1 января 2020 года начнет действовать система новых штрафов.
Волгоградская правда 06:14
Политика

Трамп поблагодарил Зеленского за «закрытие» дела об импичменте

Президент США Дональд Трамп заявил в своем Twitter, что после опровержения украинского лидера Владимира Зеленского относительно их июльского телефонного разговора дело об импичменте, инициированное Демократической партией, можно назвать закрытым.
РБК 02:24
Шоу-бизнес

Юлия Проскурякова получила в подарок гардеробную от Игоря Николаева

Отечественная исполнительница и актриса Юлия Проскурякова на странице в Instagram похвасталась подписчикам приятным сюрпризом, устроенным для неё супругом Игорем Николаевым.
OAnews 03:09
Шоу-бизнес

Дочь Брэда Питта и Анджелины Джоли официально стала мальчиком

Дочь голливудских актёров Анджелины Джоли и Брэда Питта Шайло проходит гормональную терапию, для того чтобы сделать операцию по смене пола.
Общественная служба новостей 07:23
Шоу-бизнес

Юлия Михалкова рассказала о жизни после ухода из «Уральских пельменей»

Бывшая участница юмористического шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова рассказала, чем занялась после ухода из коллектива.
Известия 01 декабря в 20:00
Политика

В Кремле ответили на сообщения о личном приказе Эрдогана сбить Су-24

РИА Новости 07:56
Общество

Еврокомиссия требует от Кипра объяснить лишение «золотых паспортов»

Еврокомиссия требует разъяснений от властей Кипра по делу о лишении гражданства 26 иностранцев.
Новый День 05:26
Политика

Зеленский призвал США помочь в «возвращении» Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский полагает, что американские власти могут помочь Украине в ситуации вокруг Крыма.
Политическая Экспертиза вчера в 05:01
Авто

Skoda запустила производство дешевой модели Octavia

Стартовало производство нового поколения Skoda Octavia в Чехии, эксперты обратили внимание на хороший ценник нового автомобиля.
iReactor 30 ноября в 12:56
Как работают Яндекс.Новости?
Главное