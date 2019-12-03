Энергетика
RT на русскомBloomberg: в ОПЕК говорят о конце золотого века сланцевой нефти в США
В ОПЕК считают, что золотому веку сланцевой нефти в США пришёл конец, пишет Bloomberg со ссылкой на источники в организации. Ожидается, что неуклонный рост добычи нефти в США в следующем году быстро замедлится.
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Министры ОПЕК заявили о конце «золотого века» добычи сланцевой нефти в США
Российская газетавчера в 22:16
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