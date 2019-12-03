Энергетика

RT на русскомRT на русскомBloomberg: в ОПЕК говорят о конце золотого века сланцевой нефти в США

В ОПЕК считают, что золотому веку сланцевой нефти в США пришёл конец, пишет Bloomberg со ссылкой на источники в организации. Ожидается, что неуклонный рост добычи нефти в США в следующем году быстро замедлится.
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Bloomberg: ОПЕК предрекла конец «золотого века» добычи сланцевой нефти

РИА Новостивчера в 20:56

Bloomberg узнал мнение ОПЕК о конце «золотого века» сланцевой нефти в США

РБКвчера в 23:40

«Золотому веку» сланцевой нефти в США предрекли конец

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Bloomberg: в ОПЕК+ считают, что в США закончится сланцевый «золотой век»

ТАСС00:23

Предсказан конец золотой эпохи сланцевой нефти в США

Lenta.ruвчера в 19:00

Нефть возобновит рост

Инвест-Форсайтвчера в 10:00
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Назван виновник катастрофы SSJ-100 в Шереметьево

Следственный комитет России в результате расследования установил, что в крушении самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в Шереметьево виновен командир судна Денис Евдокимов.
Lenta.ru вчера в 18:03
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ФБР назвало угрозой мобильные приложения из России

ФБР полагает, что каждое российское приложение, включая FaceApp, представляет "контрразведывательную угрозу" для США, сообщает The Hill.
Интерфакс вчера в 18:38
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Загоревшийся в Петербурге ангар полностью рухнул

Ангар в Пушкинском районе Петербурга полностью рухнул, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Газета.Ru вчера в 23:19
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Активист Майдана после побега в Германию столкнулся с адом

Воевавший в Донбассе активист Майдана Алексей Яремчук рассказал о неудачной попытке переезда в Германию и отношении немцев к событиям на Украине.
РИА Новости вчера в 13:53
Политика

Захарова резко ответила на слова Зеленского о жителях Донбасса

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала заявление президента Украины Владимира Зеленского, предложившего сторонникам России уехать из страны.
РИА Новости вчера в 18:46
Политика

«Ведомости»: на выборы в Госдуму могут допустить больше партий для помощи ЕР

В администрации президента обсуждается идея допустить на выборы в Госдуму 2021 года больше малых партий.
Коммерсантъ вчера в 23:56
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У американки с симптомами гриппа нашли пять опухолей мозга

РИА Новости вчера в 07:16
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Кремль ответил на идею Зеленского обсудить статус Крыма

Кремль ответил на идею Владимира Зеленского обсудить статус Крыма с представителями РФ, Украины и США, инициативу украинского президента отвергли.
Krym.News вчера в 08:47
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Глава полиции Украины рассказал о расследовании убийства сына депутата

Комментируя ход расследования убийства сына депутата облсовета Киева Вячеслава Соболева, Клименко пояснил, что версия, согласно которой по автомобилю, в котором находилась семья депутата, стреляли из другой машины, оказалось ложной.
REGNUM вчера в 11:44
Футбол

Месси в шестой раз в карьере получил «Золотой мяч»

32-летний футболист побеждает в этой номинации уже в шестой раз (2009, 2010, 2011, 2012 и 2015 годах), что является неповторимым достижением.
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Общество

Роскомнадзор заблокировал ряд страниц фотобанка Shutterstock

Роскомнадзор ограничил доступ к ряду страниц одного из крупнейших в мире фотобанков Shutterstock.
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Роскачество назвало лучшие приложения для заказа такси

Лучшие оценки по сумме всех показателей эксперты Роскачества выставили приложениям «Яндекс.Такси» и UBER Russia (для iOS и Android), а также «Ситимобил» (для Android) и Gett (для iOS).
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Филипп Киркоров истратил миллион на праздник дочери

Как пишет "Комсомольская правда", в честь восьмилетия дочери Филиппа Киркорова ресторан оформили в восточном стиле, чтобы была ассоциация с ее любимой сказкой "Аладдин".
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Путин запустил газопровод «Сила Сибири»

Как сообщало ИА REGNUM, председатель КНР Си Цзиньпин призвал на церемонии запуска газопровода «Сила Сибири» обеспечить безопасность и надёжность его эксплуатации, а также соответствие экологическим требованиям.
REGNUM вчера в 04:34
Политика

Путин подписал закон о признании физлиц иностранными агентами

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому физические лица могут получить статус иностранного агента.
Вечерняя Москва вчера в 14:30
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Навальный нашел у ведущей ВГТРК самолет и яхту за 8 млрд рублей

RuNews24.ru вчера в 10:03
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«Бостон» победил «Монреаль», Пастрняк увеличил отрыв от Овечкина

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Экономика

Western Union, Contact и «Близко» приостановили переводы в Таджикистан

Системы денежных переводов Contact, Western Union и «Близко» приостановили переводы в Таджикистан, рассказали РБК операторы call-центров этих систем.
Коммерсантъ вчера в 16:21
Авто

Первый кроссовер Genesis был заснят без камуфляжа

Первый серийный кроссовер марки Genesis был запечатлен фотошпионами без камуфляжа.
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Названа версия обрушения моста в Оренбурге

В Оренбурге вероятной причиной обрушения пролета автомобильного моста по ул. Терешковой названо превышение допустимой массы груза, с которым по инженерному сооружению двигался один из автомобилей.
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Путин заморозил индексацию довольствия для расчета военных пенсий

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Светлаков рассказал Урганту о вырезанных из КВН шутках

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Шоу-бизнес

Стало известно о состоянии Заворотнюк

Друг мужа Анастасии Заворотнюк рассказал о состоянии актрисы.
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Источник рассказал о сроках закладки в Керчи российских «Мистралей»

РИА Новости вчера в 19:14
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