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Bloomberg: ОПЕК+ склоняется к отказу от роста добычи нефти в январе

ОПЕК+ может отказаться от увеличения добычи нефти в январе, сообщили источники Bloomberg.
Коммерсантъ
Среди причин указываются ограниченные свободные мощности России, снижение стоимости нефти на фоне появления нового штамма коронавируса «омикрон» и планы крупных импортеров нефти «распечатать» стратегические резервы.
Коммерсантъ
Среднесуточная добыча нефти и конденсата 1–24 ноября составила 10,89 млн баррелей.
Коммерсантъ
Вашингтону пришлось распечатывать стратегические запасы нефти, чтобы не допустить дальнейшего роста цен на нефть и подорожания бензина.
ПРАЙМ

Подробнее о событии

Bloomberg: в ОПЕК+ не будут увеличивать добычу нефти из-за снижения ее стоимости
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Bloomberg: ОПЕК+ склоняется к отказу от роста добычи нефти в январе
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