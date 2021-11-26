Среди причин указываются ограниченные свободные мощности России, снижение стоимости нефти на фоне появления нового штамма коронавируса «омикрон» и планы крупных импортеров нефти «распечатать» стратегические резервы.
Антипрививочники не хотят знать правду, диалог с ними не получился, а их визит в "красную зону" пришлось прервать досрочно, сообщил главный врач "Городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова" Валерий Вечорко в эфире Владимира Соловьева "Соловьев Live".
Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин оштрафован на 5000 долларов за бросок перчатки в канадского форварда «Бостона» Брэда Маршана во время матча регулярного чемпионата НХЛ, сообщает Twitter лиги.
«Информация о сходе двух тележек почтово-багажного вагона в составе пассажирского поезда №375 сообщением «Тында — Красноярск» на железнодорожном перегоне Новая Чара – Сакукан поступила от диспетчера дирекции центра управления перевозками 27 ноября в 04.34», — говорится в сообщении.