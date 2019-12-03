Энергетика

Красная веснаКрасная веснаBloomberg: ОПЕК видит окончание «Золотого века» сланцевой нефти в США

«Золотой век» добычи сланцевой нефти в США окончен, считают в организации стран экспортеров нефти (ОПЕК), 3 декабря сообщает агентство Bloomberg. Во время встречи стран ОПЕК на этой неделе министры обсудят планы по увеличению добычи нефти, говорится в сообщении.
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с чего всё началось
Оценивая нефтяную революцию Америки, министры стран Организации стран—экспортеров нефти (ОПЕК) считают, что золотой век добычи сланцевой нефти в США завершен, сообщает Bloomberg
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