Умер японский актер Синъити Тиба, сыгравший в фильме «Убить Билла»

Японский актер Синъити Тиба, известный по роли Хаттори Ханзо в фильме Квентина Тарантино "Убить Билла" (Kill Bill, 2003), умер в четверг на 83-м году жизни.