РИА НовостиBloomberg: OnlyFans запретит авторам размещать порнографические материалыС октября платформа OnlyFans вводит запрет на публикацию контента с откровенным и сексуальным поведением.РИА НовостиПо словам представителей платформы, изменения необходимы из-за растущего давления со стороны банков и платежных сервисов.РИА НовостиСогласно действующим правилам, пользователи могут выкладывать эротические фото и видео эротического характера, кроме сделанных в общественных местах.Lenta.ruOnlyFans хочет привлечь от инвесторов более $1 млрд, уточняет агентство.КоммерсантъЧитать далееСвернутьСлово и ДелоСлово и ДелоПолитРоссияРБКТелеканал 360°Экономика сегодняФАННародные новостиNewInformiReactorРоссийская газетаРосбалтПолитическая ЭкспертизаАфиша DailyLife.ruITZine.ruРусская ПланетаРЕН ТВНовая газетаГазета.RuПодробнее о событииOnlyFans вводит запрет на размещение откровенного контентаРоссийская газета17:30Bloomberg: OnlyFans запретит авторам размещать порнографические материалыРИА Новостивчера в 16:53Платформа OnlyFans заявила о новых ограничениях относительно порнографического контентаLenta.ruвчера в 16:08OnlyFans анонсировал полный отказ от порноLife.ruвчера в 16:27OnlyFans откажется от порно после роста выручки на 553% в пандемиюРБКвчера в 16:47OnlyFans запретит публиковать порнографиюДождьвчера в 16:00Платформа OnlyFans решила отказаться от порно-контента из-за давления платежных системНовая газетавчера в 15:27Показать ещёОценить177Поделиться