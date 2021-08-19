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Bloomberg: OnlyFans запретит авторам размещать порнографические материалы

С октября платформа OnlyFans вводит запрет на публикацию контента с откровенным и сексуальным поведением.
РИА Новости
По словам представителей платформы, изменения необходимы из-за растущего давления со стороны банков и платежных сервисов.
РИА Новости
Согласно действующим правилам, пользователи могут выкладывать эротические фото и видео эротического характера, кроме сделанных в общественных местах.
Lenta.ru
OnlyFans хочет привлечь от инвесторов более $1 млрд, уточняет агентство.
Коммерсантъ

Подробнее о событии

OnlyFans вводит запрет на размещение откровенного контента
Российская газета17:30
Bloomberg: OnlyFans запретит авторам размещать порнографические материалы
РИА Новостивчера в 16:53
Платформа OnlyFans заявила о новых ограничениях относительно порнографического контента
Lenta.ruвчера в 16:08
OnlyFans анонсировал полный отказ от порно
Life.ruвчера в 16:27
OnlyFans откажется от порно после роста выручки на 553% в пандемию
РБКвчера в 16:47
OnlyFans запретит публиковать порнографию
Дождьвчера в 16:00
Платформа OnlyFans решила отказаться от порно-контента из-за давления платежных систем
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