Врио министра экономического развития Максим Орешкин может стать помощником президента по экономике, если занимающий эту должность Андрей Белоусов войдет в правительство, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

с чего всё началось

Пост помощника президента по экономическим вопросам может занять Максим Орешкин, 17 января сообщает Bloomberg. Согласно источникам Bloomberg, ротация Орешкина может произойти в случае, если занимающий эту должность Андрей Белоусов получит министерский портфель.

Bloomberg: Орешкин может стать помощником Путина по экономике

Происшествия Суд арестовал заслуженную артистку России по делу секты «бога Кузи» Тверской суд Москвы арестовал до 2 марта заслуженную артистку России скрипачку Анастасию Чеботареву по делу о хищении в составе секты "бога Кузи", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Авто Названы комплектации кроссовера Skoda Karoq в России По прогнозам экспертов издания "Новые автомобили", ключевыми соперниками нового Skoda Karoq на рынке РФ должны стать корейские Kia Seltos, Hyundai Creta, Kia Sportage и Hyundai Tucson, а также японский Nissan Qashqai, французский Renault Arkana и немецкий Volkswagen Tiguan.

Общество Американский регулятор опубликовал стенограмму допроса Дурова В январе суд удовлетворил прошение SEC о раскрытии Telegram данных о его банковских операциях до 26 февраля, поскольку комиссия доказала, что выпущенные токены продавались не только в рамках ICO, то есть фактически использовались как ценные бумаги.

Политика Помпео отреагировал на смену правительства в России Действия Вашингтона «вряд ли изменятся» из-за перестановок в российском правительстве, так как поддерживает отношения не с отдельными правительствами, а со странами в целом, заявил американский госсекретарь Майк Помпео в интервью журналисту Тони Катцу.

Политика Зеленский не принял отставку премьер-министра Президент Украины Владимир Зеленский дал премьер-министру Алексею Гончаруку и его правительству шанс работать дальше, передает "Интерфакс".

Общество Решение о порядке медосмотра для водителей могут представить в феврале Решение о новом порядке обязательного медицинского освидетельствования водителей и кандидатов в водители планируется принять в феврале, заявил главный внештатный нарколог Минздрава России Евгений Брюн.

Политика Путин и Меркель обсудили предстоящую конференцию по Ливии в Берлине Президент РФ Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель в телефонном разговоре обсудили предстоящую в Берлине международную конференцию по Ливии, сообщается на сайте пресс-службы Кремля.

Политика Лавров назвал причину катастрофы украинского самолёта в Иране Трагедия с украинским самолётом на юге Тегерана была вызвана человеческой ошибкой, заявил исполняющий обязанности министра иностранных дел России Сергей Лавров.

Биатлон Белорусская биатлонистка стреляла по мишеням сборной России Во время пятого этапа Кубка мира белорусская биатлонистка начала стрелять по щиту россиянки Кристины Резцовой.

Шоу-бизнес 75-летний композитор Максим Дунаевский женится В день своего 75-летия Максим Дунаевский признался в том, что в его личной жизни происходят большие перемены.

Политика Медведев готовил реформу политической системы Премьер-министр Дмитрий Медведев в конце 2019 года собирался изменить политическую систему страны.

Политика СМИ назначили Кадырова полпредом президента РФ СМИ связали временную нетрудоспособность главы Чечни Рамзана Кадырова с возможностью его назначения на новую должность.