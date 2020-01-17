Политика

Красная веснаКрасная веснаBloomberg: Орешкин может стать помощником Путина по экономике

Пост помощника президента по экономическим вопросам может занять Максим Орешкин, 17 января сообщает Bloomberg. Согласно источникам Bloomberg, ротация Орешкина может произойти в случае, если занимающий эту должность Андрей Белоусов получит министерский портфель.
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с чего всё началось

Bloomberg сообщил о возможном переходе Орешкина на должность Белоусова

Врио министра экономического развития Максим Орешкин может стать помощником президента по экономике, если занимающий эту должность Андрей Белоусов войдет в правительство, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
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Помощник президента России, ранее занимал должность министра экономического развития Российской Федерации. Доктор экономических наук, член-корреспондент РАЕН. Член учёного и диссертационного советов Института народнохозяйственного прогнозирования РАН. Член научно-редакционного совета журнала «Проблемы прогнозирования». Член редакционного совета журнала «Форсайт».
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