Врио министра экономического развития Максим Орешкин может стать помощником президента по экономике, если занимающий эту должность Андрей Белоусов войдет в правительство, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

с чего всё началось

Пост помощника президента по экономическим вопросам может занять Максим Орешкин, 17 января сообщает Bloomberg. Согласно источникам Bloomberg, ротация Орешкина может произойти в случае, если занимающий эту должность Андрей Белоусов получит министерский портфель.

Bloomberg: Орешкин может стать помощником Путина по экономике

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