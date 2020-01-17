Политика
Красная веснаBloomberg: Орешкин может стать помощником Путина по экономике
Пост помощника президента по экономическим вопросам может занять Максим Орешкин, 17 января сообщает Bloomberg. Согласно источникам Bloomberg, ротация Орешкина может произойти в случае, если занимающий эту должность Андрей Белоусов получит министерский портфель.
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с чего всё началось
Врио министра экономического развития Максим Орешкин может стать помощником президента по экономике, если занимающий эту должность Андрей Белоусов войдет в правительство, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.Интерфакс07:39
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