Политика
Газета.RuBloomberg: Орешкин может стать помощником президента по экономике
Агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что исполняющий обязанности министра экономического развития России Максим Орешкин может стать помощником президента по экономике.
Читать в источнике
Оценить101
с чего всё началось
Врио министра экономического развития Максим Орешкин может стать помощником президента по экономике, если занимающий эту должность Андрей Белоусов войдет в правительство, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.Интерфакс07:39
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7047 источников, обновлено в 11:58, Ашберн
Футбол
Красножан: при доверии Исламхан может заиграть в «Зените»
Казахстанский полузащитник Бауыржан Исламхан может заиграть в петербургском "Зенита" при условии, что ему будут доверять, считает бывший главный тренер сборной Казахстана Юрий Красножан.
Автоспорт
Экипаж Андрея Каргинова выиграл «Дакар»-2020 в зачете грузовиков
Экипаж «КАМАЗ-мастер» под руководством Андрея Каргинова победил в 12-м этапе ралли-марафона «Дакар-2020», передает «Интерфакс».
Армия и оружие
В СБУ заявили, что арестовали служащую Нацгвардии — «шпионку» ДНР
Арест женщины был произведен в украинском Мариуполе. В спецслужбе заявили, что арестованная была завербована МГБ ДНР пять лет назад.
Происшествия
Заммэра Ярославля арестовали по делу о взятке
Происшествия
Пропавшую под Новосибирском 10-летнюю девочку нашли живой в подвале
Технологии
Microsoft выпустила браузер Edge на движке Chromium
Компания Microsoft объявила о выходе новой версии браузера Edge на движке Chromium.
Хоккей
Хет-трик Овечкина принес «Вашингтону» победу
Происшествия
Суд арестовал главу МВД по Республике Коми по делу о взяточничестве
Сыктывкарский городской суд арестовал главу МВД по Республике Коми Виктора Половникова, задержанного 16 января по подозрению в получении взятки в особо крупном размере, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
Шоу-бизнес
Грудь Бузовой вызвала споры в Сети
Противозачаточные пить начала, вот и выросла грудь. Кто-то предполагает, что Бузова воспользовалась услугами хирурга.
Происшествия
Известный адвокат арестован в Петербурге по делу о взятке для суда
По данным следствия, получив все деньги, адвокат предложил передать через него взятку, уже на сумму в 9 млн рублей неустановленным должностным лицам Арбитражного суда Московского округа за принятие ими решения по другому схожему делу.
Происшествия
16-летняя девушка покончила с собой, не желая выходить замуж
В Екатеринбурге под окнами одного из домов нашли тело 16-летней девушки. В этом доме она жила вместе с родителями на восьмом этаже.
Политика
Бывшие подчинённые Мишустина рассказали о его привычках
Новый премьер-министр России Михаил Мишустин в период своей работы в ФНС имел привычку звонить обычным россиянам, представляясь им сотрудником налогового ведомства.
Политика
Госдума проголосовала за назначение Мишустина премьер-министром
Депутаты Госдумы большинством голосов одобрили кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер-министра страны.
Происшествия
Школьник избил пожилую учительницу из-за наушников в Москве
Московский школьник, слушавший музыку на уроке, избил 61-летнюю учительницу физики после того, как она сделала ему замечание.
Биатлон
Белорусская биатлонистка стреляла по мишеням Кристины Резцовой
Бежавшая на третьем этапе Кристина Резцова заметила, что две мишени на ее щите закрыты. Сама Кристина по этим мишеням не стреляла.
Авто
Индийская версия Suzuki Jimny получит пятидверную модификацию
Общество
В центре Москвы скорректируют цены на парковку
На нескольких платных парковках в центре Москвы будут скорректированы парковочные тарифы — как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения, сообщил ГКУ «Администратор Московского парковочного пространства» (АМПП).
Общество
Метеорологи обещают, что февраль в России будет холоднее января
"Насколько ниже - скажем в конце месяца", - сказал собеседник агентства.
Происшествия
На Пулковском шоссе в аварии с автобусом пострадали семеро
Пострадали семь человек: водитель BMW и его пассажир, а также пятеро находившихся в автобусе пассажиров.
Футбол
Слуцкий провел тренировку «Рубина» с микрофоном
Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий на сборах в Турции провел тренировку команды с микрофоном.
Политика
В ЕР предложили наказывать политиков за зарубежное финансирование
В четверг депутаты Марченко, Валентин Суббот и Гаджимет Сафаралиев внесли в Госдуму законопроект, которым предлагалось установить дополнительные основания для ликвидации политических партий в РФ, в том числе в случае финансирования избирательных кампаний или кандидатов из-за рубежа.
Происшествия
МАК опубликовал итоговый отчет о происшествии с самолетом Utair в Сочи
Общество
Жена Мишустина заработала 800 млн рублей.
Мишустин как госслужащий обязан отчитываться о доходах.
Политика
Помпео прокомментировал возможность изменения отношения к РФ
На место Дмитрия Медведева был назначен Михаил Мишустин. Состав правительства будет сформирован в ближайшее время.
Автоспорт
Квят прошел подгонку сиденья перед новым сезоном
Россиянин проходил подгонку сиденья для нового болида, сообщает Twitter «Альфа Таури».
Культура
Путин поздравил Игоря Николаева с юбилеем
Президент России Владимир Путин поздравил его с юбилеем. Текст телеграммы опубликован на сайте Кремля.
Политика
Премьеру Мишустину предоставлена государственная охрана
Михаил Мишустин, назначенный в четверг премьер-министром России, взят под государственную охрану, как и предписывает законодательство, сообщил ТАСС источник в Доме правительства.
Шоу-бизнес
Милла Йовович рассказала о самочувствии перед родами
Милла Йовович рассказала о подготовке к родам. По ее словам, она набрала 22 килограмма во время третьей беременности.