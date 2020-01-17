Врио министра экономического развития Максим Орешкин может стать помощником президента по экономике, если занимающий эту должность Андрей Белоусов войдет в правительство, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

с чего всё началось

Агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что исполняющий обязанности министра экономического развития России Максим Орешкин может стать помощником президента по экономике.

Bloomberg: Орешкин может стать помощником президента по экономике

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