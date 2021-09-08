Российская газетаBloomberg: Поставки газа по «Северному потоку-2» начнутся 1 октября"Газпром" намерен начать поставки газа по трубопроводу "Северный поток 2" с 1 октября, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на свои источники.Finam.Ru"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.ПРАЙМВ сообщении компании также говорилось, что ввести газопровод в эксплуатацию планируется до завершения текущего года.РБКПротив проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран.ПРАЙМЧитать далееСвернутьSmotrim.ruSmotrim.ruДума ТВРоссийская газетаРосбалтЦарьградВестник КавказаФорпост Северо-ЗападИА Красная ВеснаРусская ПланетаНовый ДеньПолитика СегодняВечерняя МоскваREGNUMРидусLife.ruЦентральная Служба НовостейКапитал страныС чего всё началось Ранее агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на источники, "знакомые с планами компании", что начать поставки топлива по первому участку газопровода "Северный поток-2" в Германию планируется 1 октября.Российская газета12:19Подробнее о событииПоставки по «Северному потоку-2» начнутся 1 октябряНефтегазовая вертикаль11:20Bloomberg: «Газпром» запустит «Северный поток — 2» в октябреURA.Ru10:48Блумберг: «Газпром» планирует запустить «Северный поток — 2» 1 октябряРИА Новости10:04Bloomberg: поставки газа по «Северному потоку-2» начнутся 1 октябряКоммерсантъ10:26Bloomberg: «Газпром» планирует начать поставлять газ по «Северному потоку - 2» с 1 октябряТАСС10:17Bloomberg назвал возможные сроки начала поставок газа по «Северному потоку — 2»RT на русском10:26Bloomberg: «Газпром» 1 октября начнет поставки по газопроводу «Северный поток-2»Lenta.ru09:44Показать ещёОценить403Поделиться