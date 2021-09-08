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Bloomberg: Поставки газа по «Северному потоку-2» начнутся 1 октября

"Газпром" намерен начать поставки газа по трубопроводу "Северный поток 2" с 1 октября, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на свои источники.
Finam.Ru
"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
ПРАЙМ
В сообщении компании также говорилось, что ввести газопровод в эксплуатацию планируется до завершения текущего года.
РБК
Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран.
ПРАЙМ

С чего всё началось

Ранее агентство Bloomberg сообщило
 со ссылкой на источники, "знакомые с планами компании", что начать поставки топлива по первому участку газопровода "Северный поток-2" в Германию планируется 1 октября.

Подробнее о событии

Поставки по «Северному потоку-2» начнутся 1 октября
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Bloomberg: поставки газа по «Северному потоку-2» начнутся 1 октября
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