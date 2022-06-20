Президент России Владимир Путин через поздравление председателя КНР Си Цзиньпина направил сообщение западным странам, пишет профессор государственного управления в американском колледже Клермонт Маккенна Минсин Пей для Bloomberg.
В результате точного удара ракетами «Калибр» по одному из пунктов управления Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Днепропетровской области были уничтожены более 50 высших украинских офицеров, отвечающих на южное направление.
Президент России Владимир Путин специально выбрал день рождения лидера Китая Си Цзиньпина для переговоров с ним: тем самым он зашифровал послание для западных стран, считает профессор государственного управления в колледже Клермонт Маккенна Минсин Пей.