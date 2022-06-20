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Bloomberg: Путин через поздравление Си Цзиньпина направил послание Западу

Президент России Владимир Путин через поздравление председателя КНР Си Цзиньпина направил сообщение западным странам, пишет профессор государственного управления в американском колледже Клермонт Маккенна Минсин Пей для Bloomberg.
REGNUM
Москва и Пекин сегодня более объединены, чем во времена холодной войны.
Газета.Ru
15 июня Владимир Путин и Си Цзиньпин провели телефонный разговор.
RT на русском
Главы государств констатировали, что российско-китайские отношения находятся «на беспрецедентно высоком уровне».
Московский Комсомолец

Подробнее о событии

Bloomberg: Путин направил послание Западу через переговоры с Си Цзиньпином
RT на русском07:56
Bloomberg: Путин зашифровал послание Западу в поздравлении Си Цзиньпина
ПолитРоссия03:36
Bloomberg: Путин отправил тайное послание Западу через Си Цзиньпина
Московский Комсомолец07:05
Bloomberg: Путин направил послание Западу через поздравление Си Цзиньпина
Газета.Ru06:42
Bloomberg: Путин отправил послание Западу через Си Цзиньпина
URA.Ru06:09
Bloomberg: президент России Путин направил послание Западу через поздравление Си Цзиньпина
РИА Новости05:22
Bloomberg: Путин через поздравление лидеру Китая Си Цзиньпину направил послание Западу
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