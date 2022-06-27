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Bloomberg: Путин доводит экономику Германии до предела

Президент России Владимир Путин доводит экономику Германии до предела.
Lenta.ru
Агентство обвинило Россию в сокращении поставок газа на 60 процентов по основному трубопроводу «Северный поток-1».
Lenta.ru
Глава Федерального сетевого агентства Клаус Мюллер признал, что сложившаяся ситуация стала «отрезвляющей».
Lenta.ru
Компания не смогла своевременно получить из ремонта газоперекачивающие агрегаты (ГПА) от компании Siemens, из-за чего поставки в газопровод «Северный поток» должны были поступить в ограниченном объеме.
Lenta.ru

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Bloomberg: Путин доводит экономику Германии до предела
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