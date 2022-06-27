Lenta.ruBloomberg: Путин доводит экономику Германии до пределаПрезидент России Владимир Путин доводит экономику Германии до предела.Lenta.ruАгентство обвинило Россию в сокращении поставок газа на 60 процентов по основному трубопроводу «Северный поток-1».Lenta.ruГлава Федерального сетевого агентства Клаус Мюллер признал, что сложившаяся ситуация стала «отрезвляющей».Lenta.ruКомпания не смогла своевременно получить из ремонта газоперекачивающие агрегаты (ГПА) от компании Siemens, из-за чего поставки в газопровод «Северный поток» должны были поступить в ограниченном объеме.Lenta.ruЧитать далееСвернутьРЕН ТВРЕН ТВYakutsk.ruПодробнее о событииBloomberg: Путин доводит экономику Германии до пределаNews.ru23:39Bloomberg обвинил Путина в нанесении сильного удара по экономике ГерманииРЕН ТВ22:57Bloomberg: Путин доводит экономику Германии до пределаNVLвчера в 12:50Bloomberg: Путин доводит экономику Германии до пределаОбщественная служба новостей20:31Bloomberg: Президент РФ Путин доводит экономику Германии до пределаИА SM-News19:48Bloomberg: Путин доводит экономику Германии до пределаLenta.ru22:35Путин доводит экономику Германии до пределаИноСМИвчера в 09:30Показать ещёОценить99Поделиться