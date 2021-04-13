Владимир Путин рассчитывает затратить значительные средства, чтобы вернуть экономику России в нормальное русло. О вероятных планах главы государства и правительства РФ сообщает американское издание Bloomberg со ссылкой на инсайдерские источники.

Видео Фото Интересное видео Городовой Дождь Дума ТВ Live24 Дума ТВ Москва 24 НТВ Центральная Служба Новостей Пятый канал РЕН ТВ Дума ТВ Известия Центральная Служба Новостей РЕН ТВ Piter.tv Дума ТВ НТВ Piter.tv