Bloomberg: Путин готовится повысить налоги для восстановления экономики России
Владимир Путин рассчитывает затратить значительные средства, чтобы вернуть экономику России в нормальное русло. О вероятных планах главы государства и правительства РФ сообщает американское издание Bloomberg со ссылкой на инсайдерские источники.В источнике
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