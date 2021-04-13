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Южный Федеральный

Bloomberg: Путин готовится повысить налоги для восстановления экономики России

Владимир Путин рассчитывает затратить значительные средства, чтобы вернуть экономику России в нормальное русло. О вероятных планах главы государства и правительства РФ сообщает американское издание Bloomberg со ссылкой на инсайдерские источники.В источнике

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