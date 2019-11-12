По словам источников агентства, Путин не хочет делать "подарок" к выборам израильскому премьер-министру Биньямину Нетаньяху. Отмечается, что Израиль находится в политическом "тупике".

Политика Украина потребовала от России оправданий в Международном суде ООН Международный суд ООН отказался удовлетворить требование установить временные меры по иску к Москве о нарушении Конвенции о финансировании терроризма, но согласился ввести временные меры по Конвенции о ликвидации расовой дискриминации.

Футбол Салах покинул расположение сборной Египта из-за рецидива травмы У Салаха диагностирован рецидив травмы голеностопа, полученный в матче чемпионата Англии между «Ливерпулем» и «Манчестер Сити» (1:3). Сборная Египта в квалификации Кубка африканских наций сыграет с Кенией (14 ноября) и Коморами (18 ноября).

Происшествия В Ставрополе ищут пропавшую 16-летнюю школьницу Полиция в Ставрополе ищет пропавшую 16-летнюю девочку, которая утром в понедельник вышла из дома и до сих пор не вернулась, сообщает ГУ МВД по Ставропольскому краю.

Происшествия СК проверит информацию о действиях Соколова против другой студентки Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил проверить сведения СМИ о противоправных действиях историка Олега Соколова в отношении другой студентки.

Политика США и Россия обсуждают репатриацию примкнувших к боевикам россиян Вашингтон и Москва обсуждают возможное возвращение на родину выходцев из России, которые были задержаны в рядах членов боевиков в Сирии, сообщили в Госдепартаменте.

Здоровье Доказана смертельная опасность популярного лекарства Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на MedicalXpress, ученые из Медицинского центра Эйнштейна в Филадельфии рассмотрели 404 случая повреждения печени из-за употребления пищевых добавок, зарегистрированных в 2007-2014 годах.