Политика
Газета.RuBloomberg: Путин не хочет делать «подарок» Нетаньяху
По словам источников агентства, Путин не хочет делать "подарок" к выборам израильскому премьер-министру Биньямину Нетаньяху. Отмечается, что Израиль находится в политическом "тупике".
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