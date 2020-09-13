Президент России Владимир Путин считает, что акции протеста в Белоруссии не приведут к свержению президента республики Александра Лукашенко, сообщили близкие к Кремлю источники Bloomberg. По данным собеседников издания, российское руководство было впечатлено масштабами протестов в Белоруссии.

С чего всё началось Президент России Владимир Путин считает, что акции протеста в Белоруссии не приведут к свержению президента республики Александра Лукашенко, сообщили близкие к Кремлю источники Bloomberg Коммерсантъ 07:16