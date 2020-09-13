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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Bloomberg: Путин не верит, что оппозиция сместит Лукашенко

Президент России Владимир Путин считает, что акции протеста в Белоруссии не приведут к свержению президента республики Александра Лукашенко, сообщили близкие к Кремлю источники Bloomberg. По данным собеседников издания, российское руководство было впечатлено масштабами протестов в Белоруссии.В источнике
С чего всё началось
Президент России Владимир Путин считает, что акции протеста в Белоруссии не приведут к свержению президента республики Александра Лукашенко, сообщили близкие к Кремлю источники Bloomberg
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Коммерсантъ07:16
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Коммерсантъ

Bloomberg: Путин не верит, что оппозиция сместит Лукашенко

Коммерсантъ07:16
Эхо Москвы

Владимир Путин, по сведениям Bloomberg, не верит в способность уличных протестов сместить Александра Лукашенко

Эхо Москвы05:05
Царьград

Путин ошеломлён: Перед визитом Лукашенко в Сочи Bloomberg узнал о реакции Кремля

Царьград05:09
Znak.com

Bloomberg: Путин «ошеломлен» масштабами протеста в Белоруссии

Znak.com06:59
Дождь

Bloomberg узнал прогноз Путина по протестам в Беларуси

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News.ru

Bloomberg рассказал о позиции Путина накануне переговоров с Лукашенко

News.ru03:30
Forbes

Bloomberg узнал прогноз Путина по событиям в Белоруссии

Forbes02:45

В Новороссийске задержали главу отделения «Справедливой России»

В отношении депутата городской думы Новороссийска 6-го созыва, председателя совета местного отделения партии «Справедливая Россия» Михаила Ерохина возбуждено уголовное дело по подозрению в попытке мошенничества.
РБК05:35
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Японские ученые измеряют температуру червей с помощью наноалмазов

Попав внутрь, наноалмазы двигались быстро, но квантовый термометр успешно отслеживал их и стабильно измерял температуру, обнаруживая температурно-зависимые свойства квантовых спинов в флуоресцентных наноалмазах.
Научная Россиявчера в 13:13
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Самолет компании S7 вернулся в Кольцово из-за неисправности

«При выполнении рейса S7 1174 Екатеринбург–Москва командир воздушного судна принял решение о возвращении в аэропорт вылета из-за технической неисправности», — передает информацию агентства «РИА Новости».
Известия08:56
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