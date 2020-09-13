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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Bloomberg: Путин не верит, что оппозиция сместит Лукашенко

Президент России Владимир Путин считает, что акции протеста в Белоруссии не приведут к свержению президента республики Александра Лукашенко, сообщили близкие к Кремлю источники Bloomberg. По данным собеседников издания, российское руководство было впечатлено масштабами протестов в Белоруссии.В источнике
С чего всё началось
Президент России Владимир Путин считает, что акции протеста в Белоруссии не приведут к свержению президента республики Александра Лукашенко, сообщили близкие к Кремлю источники Bloomberg
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Коммерсантъ07:16
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Znak.com

Bloomberg: Путин «ошеломлен» масштабами протеста в Белоруссии

Znak.com06:59
РБК

Bloomberg узнал мнение Путина о конфликте Лукашенко с оппозицией

РБК09:09
Коммерсантъ

Bloomberg: Путин не верит, что оппозиция сместит Лукашенко

Коммерсантъ07:16
Эхо Москвы

Президент Владимир Путин по данным агентства Bloomberg не верит в способность белорусской оппозиции сменить власть

Эхо Москвы11:04
Дождь

Bloomberg узнал прогноз Путина по протестам в Беларуси

Дождь04:16
News.ru

Bloomberg рассказал о позиции Путина накануне переговоров с Лукашенко

News.ru03:30
Forbes

Bloomberg узнал прогноз Путина по событиям в Белоруссии

Forbes02:45

В МВД не зафиксировали серьезных нарушений на выборах

Замглавы МВД РФ Александр Горовой рассказал о количестве жалоб на нарушения в ходе осенней избирательной кампании в России, а также предварительно оценил выявленные органами внутренних дел нарушения.
В МВД не зафиксировали серьезных нарушений на выборах
Российская газета11:47
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ЦСКА — Спартак 2:1 (2-й тайм)

Напомним, что Кокорин пропустил все шесть стартовых матчей "Спартака" в новом сезоне российской премьер-лиги из-за обнаруженного у него спазма.
Вести.Ru13:27
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В Уфе завершился международный фестиваль искусств «Сердце Евразии»

Второй день международного фестиваля «Сердце Евразии» был посвящён 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, послушать любимых артистов в амфитеатре за уфимским Конгресс-холлом «Торатау» собралось порядка 25 тысяч человек, сообщает пресс-служба минкульта РБ.
Газета Республика Башкортостан06:18
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В Британии заявили об опасности российской ракеты «Буревестник»

«Москва испытывает дозвуковую систему крылатых ракет с ядерной установкой, которая имеет глобальный охват и позволит атаковать с неожиданных направлений», — заявил Хокенхалл, выступая на брифинге в в разведывательном центре 5-Eyes.
РБК12:16
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Трусова и Валиева исполнили четверные прыжки на контрольных прокатах

Из всех участниц контрольных прокатов сборной России по фигурному катанию, которые прошли в Москве, только две спортсменки смогли исполнить четверные прыжки в своих произвольных программах.
Российская газета12:07