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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Bloomberg: Путин не верит, что оппозиция сместит Лукашенко

Президент России Владимир Путин считает, что акции протеста в Белоруссии не приведут к свержению президента республики Александра Лукашенко, сообщили близкие к Кремлю источники Bloomberg. По данным собеседников издания, российское руководство было впечатлено масштабами протестов в Белоруссии.В источнике
С чего всё началось
Президент России Владимир Путин считает, что акции протеста в Белоруссии не приведут к свержению президента республики Александра Лукашенко, сообщили близкие к Кремлю источники Bloomberg
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Коммерсантъ07:16
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Bloomberg узнал прогноз Путина по протестам в Беларуси

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Lenta.ru

Стало известно возможное мнение Путина насчет судьбы Лукашенко

Lenta.ru09:08
Коммерсантъ

Bloomberg: Путин не верит, что оппозиция сместит Лукашенко

Коммерсантъ07:16
Эхо Москвы

Владимир Путин, по сведениям Bloomberg, не верит в способность уличных протестов сместить Александра Лукашенко

Эхо Москвы05:05
РБК

Bloomberg узнал мнение Путина о конфликте Лукашенко с оппозицией

РБК09:09
News.ru

Bloomberg рассказал о позиции Путина накануне переговоров с Лукашенко

News.ru03:30
Forbes

Bloomberg узнал прогноз Путина по событиям в Белоруссии

Forbes02:45

МИД Украины осудил проведение российских выборов в Крыму

Ведомство обратилось к международному сообществу с призывом не признавать проведенные в Крыму и Севастополе выборы, а также расширить санкции по отношению к РФ и усилить политико-дипломатическое давление.
Собеседник08:34
37

Мбаппе сообщил руководству ПСЖ, что покинет клуб летом 2021 года

Нападающий Килиан Мбаппе намерен уйти из ПСЖ.По данным СМИ, 21-летний форвард сообщил руководству парижан, что предстоящий сезон станет для него последним в футболке французского клуба.ПСЖ хочет продлить контракт с одним из своих лидеров, однако Килиан все ещё не сел за стол переговоров с действующими чемпионами Франции.
Soccer.ru04:14

Самолет компании S7 вернулся в Кольцово из-за неисправности

«При выполнении рейса S7 1174 Екатеринбург — Москва командир воздушного судна принял решение о возвращении в аэропорт вылета из-за технической неисправности», — передает информацию агентства «РИА Новости».
Известия08:56
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Экономист заявил о скором взрыве «тухлой долговой пирамиды» Украины

Киев, 11 сентября 2020, 12:50 — REGNUM Украинский экономист Александр Гончаров считает, что в настоящий момент имеет место «раздутие самого грандиозного пузыря на украинском долговом рынке за все годы независимости страны».
REGNUM11 сентября в 05:50
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Спрос на туризм упадёт на 57% — Oxford Economics

Лондон, 13 сентября 2020, 09:44 — REGNUM Международный туризм в 2020 году упадет на 57% из-за карантинных мер и закрытия границ во многих странах, согласно данным британской исследовательской компании Oxford Economics.
REGNUM02:44