Политика

КоммерсантъКоммерсантъBloomberg: Путин не верит, что оппозиция сместит Лукашенко

Президент России Владимир Путин считает, что акции протеста в Белоруссии не приведут к свержению президента республики Александра Лукашенко, сообщили близкие к Кремлю источники Bloomberg. По данным собеседников издания, российское руководство было впечатлено масштабами протестов в Белоруссии.
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Президент России Владимир Путин считает, что акции протеста в Белоруссии не приведут к свержению президента республики Александра Лукашенко, сообщили близкие к Кремлю источники Bloomberg
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