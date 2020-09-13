с чего всё началось

Президент России Владимир Путин считает, что акции протеста в Белоруссии не приведут к свержению президента республики Александра Лукашенко, сообщили близкие к Кремлю источники Bloomberg. По данным собеседников издания, российское руководство было впечатлено масштабами протестов в Белоруссии.

Bloomberg: Путин не верит, что оппозиция сместит Лукашенко

Политика Региональные выборы завершились на всей территории России В России завершились региональные выборы. Последними закрылись избирательные участки в Калининградской области.

Общество Свыше 400 человек задержаны на акции протеста в Минске В Минске проходит очередная массовая акция протеста - "Марш героев". Люди еще днем стали стягиваться в центр города из различных районов.

Политика Депутат прокомментировала заявления Украины о подаче воды в Крым Ранее 13 сентября представительство сообщило, что Россия пытается посредством давления склонить Киев к восстановлению водоснабжения в Крыму, но Украина в соответствии с международным гуманитарным правом не должна решать проблемы, возникающие после «оккупации части ее территории». 138

Происшествия Метро Петербурга проветривают после пожара в ремонтируемой шахте Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу, сообщение о задымлении поступило 13 сентября в 19:23 мск с Казанской улицы, д. 7. Здесь, на территории Российского государственного педагогического университета им. Герцена, расположен вентиляционный киоск шахты метрополитена.

Политика Белозерцев лидирует на выборах главы Пензенской области Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев лидирует на выборах главы региона с 84,11% голосов после обработки 9,12% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК РФ. 5

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Политика Электронное голосование на довыборах в Госдуму прошло без сбоев Электронное голосование на довыборах в Госдуму прошло без значимых сбоев, сообщил в ходе конференции в ЦИК глава Минцифры России Максут Шадаев 13 сентября, передает ТАСС.

Политика Разработчик «Новичка» отверг заявление о более сильной версии яда Москва, 12 сентября 2020, 04:20 — REGNUM Заявление об «отравлении» блогера Алексея Навального более мощной версией «Новичка» назвал ерундой один из разработчиков яда Леонид Ринк в комментарии для РИА Новости. 2K

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