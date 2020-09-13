Политика
КоммерсантъBloomberg: Путин не верит, что оппозиция сместит Лукашенко
Президент России Владимир Путин считает, что акции протеста в Белоруссии не приведут к свержению президента республики Александра Лукашенко, сообщили близкие к Кремлю источники Bloomberg. По данным собеседников издания, российское руководство было впечатлено масштабами протестов в Белоруссии.
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Президент России Владимир Путин считает, что акции протеста в Белоруссии не приведут к свержению президента республики Александра Лукашенко, сообщили близкие к Кремлю источники Bloomberg.Коммерсантъ07:16
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