с чего всё началось

Президент России Владимир Путин принял решение ратифицировать Парижское соглашение по климату от 2015 года. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. Предполагается, что соглашение будет утверждено распоряжением правительства.

Общество Меган Маркл раскритиковали за платье в $11 тысяч Как отмечается, для торжества герцогиня надела платье от Valentino стоимостью в $11 тыс. Однако выбор Маркл не понравился британцам, которые раскритиковали ее за расточительство.

Политика Трамп согласился поговорить с Ираном о мире Ранее Иран сообщил, что представит в ООН проект по сотрудничеству со странами региона в вопросе безопасности Персидского залива и Ормузского пролива, отмечает агентство.

Армия и оружие Минобороны показало видео стрельб из «Кинжалов» в Баренцевом море Минобороны России опубликовало видео стрельб из зенитно-ракетных комплексов «Кинжал» во время учений арктической группировки Северного флота.

Политика Трамп призвал ЕС не жалеть денег на Украину Президент США Дональд Трамп призвал Евросоюз выделять больше денег Украине, поскольку у нее много проблем, передает ТАСС.

Происшествия Захваченных у берегов Камеруна российских моряков освободили Посольство РФ подтвердило информацию об освобождении российских моряков, захваченных в плен близ Камеруна.

Автоспорт Стало известно о наказании Квята по итогам Гран-при Сингапура Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят избежал наказания за инцидент, произошедший во время Гран-при Сингапура, сообщает gptoday.net.

Интернет В новой тестовой сборке Windows улучшен процесс создания пары Bluetooth Пожалуй, самым главным и заметным улучшением можно считать более продуманный процесс создания пары Bluetooth.

Происшествия Японский журналист поразился доброте россиян Японский журналист Юити Онода рассказал, как россияне помогли ему после того, как его обокрали Петербурге.

Здоровье В России могут бесплатно начать выдавать назначенные лекарства Глава Минздрава Вероника Скворцова заявила, что ведомство готовит проект закона, по которому пациенты будут иметь возможность получать жизненно необходимые лекарства, назначенные врачом, бесплатно или со скидкой.

Здоровье В Индии родилась девочка с тремя руками и четырьмя ногами В индийском штате Раджастан на свет появилась девочка с тремя руками и четырьмя ногами, сообщают портал India Times Post и британская газета Daily Mail.

Здоровье Врачи назвали необходимое количество шагов в день Медики считают, что молодым людям необходимо совершать не менее 10 тыс. шагов в день, а людям пожилого возраста — до 5–7 тыс. шагов, чтобы избежать проблем со здоровьем.

Здоровье Врачи дали рекомендации по профилактике гриппа и ОРВИ В связи с похолоданием и дождливой погодой москвичам рекомендовали тепло одеваться, укреплять иммунитет и подумать о своевременной вакцинации.

Армия и оружие Эр-Рияд пообещал сделать все необходимое для защиты от Тегерана Саудовская Аравия пообещала сделать все, что потребуется, чтобы защитить свою территорию от Ирана, назвав при этом военный сценарий самым последним вариантом разрешения конфликта.

Политика Бывший депутат Рады посоветовал Зеленскому посетить Донбасс вместо США «Вашингтон понимает, что те обещания, которые были даны им во время избирательной кампании — я говорю и про посадки, и про дела против [бывшего президента Украины Петра] Порошенко — остаются обещаниями», — подчеркнул бывший депутат Рады.

Культура Шустер подаст в суд на Коломойского Известный телеведущий Савик Шустер сообщил, что обратится в суд с иском о защите чести и достоинства к украинскому олигарху Игорю Коломойскому.

Общество В Подмосковье выпал снег с градом Дождь, переходящий в снег, местами с градом, выпал в некоторых районах Подмосковья, передает корреспондент РИА Новости.

Футбол Дубль Влашича помог ЦСКА обыграть «Краснодар» в матче РПЛ Московский ЦСКА одержал победу над «Краснодаром» в матче десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Происшествия Житель Подмосковья нашел в пруду два ружья и обрезы Инцидент произошёл 14 сентября, полицейские возбудили уголовное дело по части первой статьи 223 УК РФ "Незаконное изготовление оружия".

Космос Эксперты рассказали, почему так сложно очистить орбиту от мусора Эксперты считают, что эффективных методов борьбы с космическим мусором разработано уже достаточное количество.

Экономика В России предлагают ввести «индекс самогона» Эксперты Финансового университета при правительстве РФ предложили считать производство и потребление самогона индикатором экономической ситуации в стране, сообщила «РГ».