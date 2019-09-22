Политика
Газета.RuBloomberg: Путин планирует одобрить Парижское соглашение по климату
Президент России Владимир Путин принял решение ратифицировать Парижское соглашение по климату от 2015 года. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. Предполагается, что соглашение будет утверждено распоряжением правительства.
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Здоровье
В Армении обнаружена женщина, которая плачет кристаллами
В Армении медики пытаются поставить диагноз 22-летней Сатеник Казарян.
BFM.ru вчера в 10:11
Общество
Меган Маркл раскритиковали за платье в $11 тысяч
Как отмечается, для торжества герцогиня надела платье от Valentino стоимостью в $11 тыс. Однако выбор Маркл не понравился британцам, которые раскритиковали ее за расточительство.
Газета.Ru 11:29
Политика
Трамп согласился поговорить с Ираном о мире
Ранее Иран сообщил, что представит в ООН проект по сотрудничеству со странами региона в вопросе безопасности Персидского залива и Ормузского пролива, отмечает агентство.
Lenta.ru 13:35
Хоккей
«Витязь» обыграл СКА и возглавил турнирную таблицу КХЛ
Чемпионат 12:40
Армия и оружие
Минобороны показало видео стрельб из «Кинжалов» в Баренцевом море
Минобороны России опубликовало видео стрельб из зенитно-ракетных комплексов «Кинжал» во время учений арктической группировки Северного флота.
Известия 05:41
Политика
Трамп призвал ЕС не жалеть денег на Украину
Президент США Дональд Трамп призвал Евросоюз выделять больше денег Украине, поскольку у нее много проблем, передает ТАСС.
BFM.ru 11:20
Происшествия
Захваченных у берегов Камеруна российских моряков освободили
Посольство РФ подтвердило информацию об освобождении российских моряков, захваченных в плен близ Камеруна.
Интерфакс 07:06
Футбол
«Вест Хэм» победил «Манчестер Юнайтед» благодаря голу Ярмоленко
«Манчестер Юнайтед» потерпел поражение от «Вест Хэма» в гостевом матче шестого тура АПЛ.
Sport24.ru 10:57
Автоспорт
Стало известно о наказании Квята по итогам Гран-при Сингапура
Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят избежал наказания за инцидент, произошедший во время Гран-при Сингапура, сообщает gptoday.net.
Газета.Ru 13:46
Футбол
«Ливерпуль» обыграл «Челси» в матче АПЛ
Газета.Ru 13:25
Интернет
В новой тестовой сборке Windows улучшен процесс создания пары Bluetooth
Пожалуй, самым главным и заметным улучшением можно считать более продуманный процесс создания пары Bluetooth.
Anti-Malware.ru 20 сентября в 05:13
Происшествия
Японский журналист поразился доброте россиян
Японский журналист Юити Онода рассказал, как россияне помогли ему после того, как его обокрали Петербурге.
РИА Новости 10:03
Здоровье
В России могут бесплатно начать выдавать назначенные лекарства
Глава Минздрава Вероника Скворцова заявила, что ведомство готовит проект закона, по которому пациенты будут иметь возможность получать жизненно необходимые лекарства, назначенные врачом, бесплатно или со скидкой.
RT на русском 09:33
Здоровье
В Индии родилась девочка с тремя руками и четырьмя ногами
В индийском штате Раджастан на свет появилась девочка с тремя руками и четырьмя ногами, сообщают портал India Times Post и британская газета Daily Mail.
РБК 06:12
Здоровье
Врачи назвали необходимое количество шагов в день
Медики считают, что молодым людям необходимо совершать не менее 10 тыс. шагов в день, а людям пожилого возраста — до 5–7 тыс. шагов, чтобы избежать проблем со здоровьем.
Известия 06:18
Здоровье
Врачи дали рекомендации по профилактике гриппа и ОРВИ
В связи с похолоданием и дождливой погодой москвичам рекомендовали тепло одеваться, укреплять иммунитет и подумать о своевременной вакцинации.
Москва 24 20 сентября в 05:22
Происшествия
14-летняя теннисистка из Абхазии, пропавшая в Москве, нашлась
Эхо Москвы вчера в 15:58
Армия и оружие
Эр-Рияд пообещал сделать все необходимое для защиты от Тегерана
Саудовская Аравия пообещала сделать все, что потребуется, чтобы защитить свою территорию от Ирана, назвав при этом военный сценарий самым последним вариантом разрешения конфликта.
ТАСС вчера в 15:49
Политика
Бывший депутат Рады посоветовал Зеленскому посетить Донбасс вместо США
«Вашингтон понимает, что те обещания, которые были даны им во время избирательной кампании — я говорю и про посадки, и про дела против [бывшего президента Украины Петра] Порошенко — остаются обещаниями», — подчеркнул бывший депутат Рады.
ФАН вчера в 07:40
Культура
Шустер подаст в суд на Коломойского
Известный телеведущий Савик Шустер сообщил, что обратится в суд с иском о защите чести и достоинства к украинскому олигарху Игорю Коломойскому.
Газета.Ru вчера в 06:08
Общество
В Подмосковье выпал снег с градом
Дождь, переходящий в снег, местами с градом, выпал в некоторых районах Подмосковья, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 07:29
Футбол
Дубль Влашича помог ЦСКА обыграть «Краснодар» в матче РПЛ
Московский ЦСКА одержал победу над «Краснодаром» в матче десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
RT на русском 13:59
Происшествия
Житель Подмосковья нашел в пруду два ружья и обрезы
Инцидент произошёл 14 сентября, полицейские возбудили уголовное дело по части первой статьи 223 УК РФ "Незаконное изготовление оружия".
РИА Новости 12:22
Космос
Эксперты рассказали, почему так сложно очистить орбиту от мусора
Эксперты считают, что эффективных методов борьбы с космическим мусором разработано уже достаточное количество.
Rusargument вчера в 17:56
Экономика
В России предлагают ввести «индекс самогона»
Эксперты Финансового университета при правительстве РФ предложили считать производство и потребление самогона индикатором экономической ситуации в стране, сообщила «РГ».
BFM.ru 11:21
Политика
МИД объяснил заключение пакта Молотова — Риббентропа
Министерство иностранных дел России опубликовало разъяснение своей позиции по поводу заключения в 1939 году договора о ненападении с Германией, известного как пакт Молотова — Риббентропа.
Lenta.ru 12:01
Футбол
Хохлов ответил «скоро все узнаете» на вопрос об отставке из «Динамо»
Главный тренер московского «Динамо» Дмитрий Хохлов ответил на вопрос о возможной отставке со своего поста.
РБК 10:21
Шоу-бизнес
Больная раком Анастасия Заворотнюк перенесла еще одну операцию
Друг Анастасии Заворотнюк рассказал о второй операции перенесенной 48-летней актрисой.
Ugpressa.ru 02:29